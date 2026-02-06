Cristiano Ronaldo, decizie radicală după transferul lui Karim Benzema la Al-Hilal. Ce are de gând lusitanul - Antena Sport

Cristiano Ronaldo își continuă protestul din Arabia Saudită, după ce Al-Hilal l-a transferat pe Karim Benzema de la Al-Ittihad. Portughezul a cerut întăriri la echipa de club și a amenințat că nu va mai juca pentru Al-Nassr.

După ce a precizat că nu va evolua în derby-ul programat vineri în Saudi Pro League, Ronaldo este pregătit să ia o decizie radicală și anume să plece definitiv din Arabia Saudită.

Cristiano Ronaldo vrea să plece din Arabia Saudită

Cristiano Ronaldo este gata să lanseze o nouă formă de protest în Arabia Saudită, la scurt timp după ce a anunțat că nu va juca în partida dintre Al-Nassr și Al-Ittihad.

Portughezul care a împlinit joi vârsta de 41 de ani este hotărât să plece definitiv din campionatul stelelor, asta dacă cei din conducerea clubului nu vor reacționa în vreun fel.

Jocul programat vineri seară este unul crucial pentru Al-Nassr, care luptă pentru titlu cu Al-Hilal și Al-Ahli SC. Ronaldo este cel mai important marcator al echipei sale.