Cristiano Ronaldo şi Leo Messi au făcut show pentru Al-Nassr și Inter Miami. Goluri, pase decisive și victorii - Antena Sport

Cristiano Ronaldo și Lionel Messi au ieșit din nou în evidență la echipele lor de club. Lusitanul a înscris o “dublă” în confruntarea dintre Al-Nassr și Al-Riyadh, în timp ce fotbalistul din America de Sud a marcat și el două goluri, la care a adăugat și o pasă decisivă în Inter Miami – DC United.

CR7 se apropie ușor de 1000 de goluri în carieră, în timp ce Messi începe să se pregătească pentru play-off-ul din MLS.

Ronaldo și Messi, reprezentații de forță în Arabia Saudită și SUA

Primul dintre cei doi granzi ai fotbalului care a intrat în scenă a fost Ronaldo. În etapa a treia din campionatul Arabiei Saudite, Al-Nassr s-a impus cu un categoric 5-1 în fața rivalei din orașul Riad.

Joao Felix a marcat două goluri, Kingsley Coman și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, iar Ronaldo a înscris golurile cu numărul 3 și 5. Prima reușită a venit dintr-o pasă excelentă a lui Joao Felix care l-a lăsat singur cu portarul, iar al doilea după un serviciu al lui Coman care l-a făcut să îndeplinească o simplă formalitate.

