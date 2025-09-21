Cristiano Ronaldo şi Leo Messi au făcut show pentru Al-Nassr și Inter Miami. Goluri, pase decisive și victorii - Antena Sport

Cristiano Ronaldo și Lionel Messi au ieșit din nou în evidență la echipele lor de club. Lusitanul a înscris o “dublă” în confruntarea dintre Al-Nassr și Al-Riyadh, în timp ce fotbalistul din America de Sud a marcat și el două goluri, la care a adăugat și o pasă decisivă în Inter Miami – DC United.
CR7 se apropie ușor de 1000 de goluri în carieră, în timp ce Messi începe să se pregătească pentru play-off-ul din MLS.
Ronaldo și Messi, reprezentații de forță în Arabia Saudită și SUA
Primul dintre cei doi granzi ai fotbalului care a intrat în scenă a fost Ronaldo. În etapa a treia din campionatul Arabiei Saudite, Al-Nassr s-a impus cu un categoric 5-1 în fața rivalei din orașul Riad.
Joao Felix a marcat două goluri, Kingsley Coman și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, iar Ronaldo a înscris golurile cu numărul 3 și 5. Prima reușită a venit dintr-o pasă excelentă a lui Joao Felix care l-a lăsat singur cu portarul, iar al doilea după un serviciu al lui Coman care l-a făcut să îndeplinească o simplă formalitate.
În urma acestei noi “duble”, Ronaldo a ajuns la 945 de goluri în întreaga sa carieră. Al-Nassr este pe primul loc în Saudi Pro League, cu maximum de puncte după primele trei etape.
La mii de kilometri depărtare, Lionel Messi a avut un meci mai dificil în tricoul lui Inter Miami. Trupa din Florida a deschis scorul contra lui DC United, după ce Allende a marcat din pasa argentinianului. Adversarii lui Inter au restabilit egalitatea, moment în care sud-americanul a ieșit la rampă și a marcat prima oară din pasa lui Jordi Alba, după care a făcut “dubla” pe final cu un șut superb din afara careului.
DC United a marcat în prelungiri, însă a fost prea târziu să mai obțină ceva. Inter Miami se află acum pe 5 în Conferința de Est din MLS.
