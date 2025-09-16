Ultimatum pentru Ruben Amorim, după startul dezastruos de sezon al lui Manchester United: "Să câştige rapid" - Antena Sport

Înfrângerea suferită duminică de Manchester United în faţa echipei Manchester City, scor 3-0, accentuează presiunea asupra antrenorului Ruben Amorim.

O înfrângere la care au asistat Sir Jim Ratcliffe, acţionar minoritar, Omar Berrada, director general, şi Jason Wilcox, director sportiv.

Ultimatum pentru Ruben Amorim, după startul dezastruos de sezon al lui Manchester United

De la numirea sa în noiembrie 2024, Amorim a obţinut doar opt victorii în 31 de meciuri din Premier League.

Pentru Gary Neville, fostă legendă a Manchester United şi acum consultant pentru Sky Sports, Amorim este în pericol.

„Manchester United este pe locul 14, suntem doar la patru meciuri”, a declarat el. „Nu putem intra în octombrie cu Manchester United pe locul 14 sau 15 în campionat, altfel antrenorul va avea probleme. Trebuie să înceapă să câştige rapid. Săptămâna viitoare, dacă pierd [împotriva echipei Chelsea], vor ajunge pe locul 15 sau 16. După cinci meciuri, suntem în octombrie şi ei sunt în jumătatea inferioară a clasamentului. Şi asta este imposibil, după ce au cheltuit 200 de milioane de lire sterline şi i-au oferit o perioadă de pregătire înainte de sezon”, a adăugat fostul internaţional.