Inter Miami face totul pentru Lionel Messi! Americanii vor să dea lovitura şi să îl aducă pe Neymar - Antena Sport

Inter Miami are şansa de a-l aduce în MLS pe Neymar. Echipa lui David Beckham, la care evoluează Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets şi Jordi Alba vrea să aducă un alt fost nume mare de la Barcelona.
Cum Busquets şi Jordi Alba se vor retrage la finalul acestui sezon din MLS, oficialii formaţiei din Florida nu vor să îi lase singuri pe Messi şi Suarez şi au de gând să reunească celebrul MSN, care făcea furori pe Camp Nou în urmă cu un deceniu.
Inter Miami vrea să îl aducă pe Neymar lângă Lionel Messi şi Luis Suarez
În prezent la Santos, în Brazilia, Neymar mai are contract cu actuala sa echipă până în decembrie anul acesta, ceea ce înseamnă că poate negocia cu orice echipă.
Inter Miami a început deja demersurile pentru a le oferi noi contracte lui Lionel Messi şi Luis Suarez, iar venirea lui Neymar poate cântări mult în deciziile pe care urmează să le ia cei doi.
Chiar dacă negocierile nu au început încă, potrivit dailymail.co.uk, reprezentanţii lui Neymar au recunoscut că un transfer al brazilianului în MLS ar fi o reuşită nu doar din perspectiva reunirii celor trei foşti mari jucători de la Barcelona.
Cum vara viitoare, World Cup 2026, competiţie transmisă în Universul Antena, va avea loc în Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic, toate părţile implicate, inclusiv MLS, consideră că ar fi o adevărată lovitură de imagine venirea lui Neymar în SUA, într-un an în care americanii găzduiesc cel mai important eveniment fotbalistic.
Lionel Messi, Luis Suarez şi Neymar au făcut furori la Barcelona în perioada 2014-2017, atunci când au jucat împreună. Cei trei au împreună 364 de goluri şi 173 de pase decisive.
Inter Miami se pregăteşte acum pentru ultimele două meciuri ale sezonului regulat din MLS, după care va evolua în play-off. Cele două meciuri rămase sunt contra echipelor din Atlanta şi Nashville.
- Legia i-a decis viitorul lui Edi Iordănescu! Anunţul oficial după ce FRF a trimis om la Varşovia
- Antrenorul lui Los Angeles a reacționat, după debutul lui Alex Băluță în MLS: „Are toate instrumentele”
- Veste bună pentru Ousmane Dembele, după ce a câștigat Balonul de Aur
- Anunţul făcut de Cristiano Ronaldo despre retragere. Ce rol are familia în decizie? “E deja timpul…”
- Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român