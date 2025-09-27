Dennis Man, decisiv în victoria lui PSV. Pasă de gol la două minute după ce a intrat pe teren - Antena Sport

Dennis Man, bucurie după pasa de gol oferită la PSV/ Profimedia

Dennis Man a fost decisiv în victoria lui PSV cu Excelsior, scor 2-1, din etapa a 7-a din Eredivisie. Internaționalul român a oferit o pasă de gol.

Dennis Man a început ca rezervă partida cu Exclesior, din deplasare. Peter Bosz l-a trimis în teren în minutul 70, la scorul de 1-1.

Dennis Man, pasă de gol în Excelsior – PSV 1-2

La doar două minute după ce a fost trimis pe teren, Dennis Man a oferit o pasă de gol. Internaționalul român a avut o contribuție uriașă la reușita lui Ismael Salibari, din minutul 72.

Dennis Man a primit o pasă lungă de la portarul lui PSV, a preluat superb, a intrat în careul advers și i-a pus „pe tavă” golul lui Salibari. Internaționalul român i-a pasat în fața porții mijlocașului marocan, care a punctat fără emoții.

