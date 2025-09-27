Dennis Man, decisiv în victoria lui PSV. Pasă de gol la două minute după ce a intrat pe teren - Antena Sport

Închide meniul
Dennis Man, decisiv în victoria lui PSV. Pasă de gol la două minute după ce a intrat pe teren

Publicat: 27 septembrie 2025, 23:18

Dennis Man, bucurie după pasa de gol oferită la PSV/ Profimedia

Dennis Man a fost decisiv în victoria lui PSV cu Excelsior, scor 2-1, din etapa a 7-a din Eredivisie. Internaționalul român a oferit o pasă de gol.  

Dennis Man a început ca rezervă partida cu Exclesior, din deplasare. Peter Bosz l-a trimis în teren în minutul 70, la scorul de 1-1.  

Dennis Man, pasă de gol în Excelsior – PSV 1-2 

La doar două minute după ce a fost trimis pe teren, Dennis Man a oferit o pasă de gol. Internaționalul român a avut o contribuție uriașă la reușita lui Ismael Salibari, din minutul 72. 

Dennis Man a primit o pasă lungă de la portarul lui PSV, a preluat superb, a intrat în careul advers și i-a pus „pe tavă” golul lui Salibari. Internaționalul român i-a pasat în fața porții mijlocașului marocan, care a punctat fără emoții.  

Pasa de gol oferită de Dennis Man la PSV poate fi văzută AICI. 

Aceasta a fost prima reușită notabilă a lui Dennis Man în tricoul lui PSV, după transferul din vară. Olandezii au plătit suma de 8,5 milioane de euro în schimbul internaționalului român, care a bifat în total patru meciuri la campioana din Eredivisie.  

Szymon Wlodarczyk a deschis scorul în minutul 13, pentru Excelsior Rotterdam, însă bucuria de pe stadionul Woudestein a durat puţin, pentru PSV a egalat după numai şase minute, prin Joey Veerman. 

Excelsior – PSV Eindhoven s-a terminat 1-2 şi echipa lui Man este lider, deocamdată, cu 16 puncte, tot atâtea câte are şi Feyenoord, echipa de pe locul al doilea, dar care a jucat un meci mai puţin. Excelsior e pe locul 15, cu şase puncte. 

