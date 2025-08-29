Dani Carvajal și Rodri, convocați la naționala Spaniei după un an de absență! - Antena Sport

Închide meniul
Alex Ioniță Publicat: 29 august 2025, 19:03

FOTO: Profimedia

La aproape un an după ce s-au accidentat, Dani Carvajal şi Rodri au fost convocaţi pentru lotul naţionalei Spaniei, a anunţat viuneri Federaţia Spaniolă de Fotbal.

Selecţionerul echipei naţionale a Spaniei, Luis de la Fuente, a făcut public vineri lotul reprezentativei iberice pentru meciurile cu Bulgaria (în deplasare, 4 septembrie) şi Turcia (pe teren propriu, 7 septembrie), din cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială 2026.

Dani Carvajal și Rodri au fost convocați la naționala Spaniei

Dani Carvajal, fundaşul dreapta de la Real Madrid, şi Rodri, mijlocaşul lui Manchester City şi câştigătorul Balonului de Aur, nu mai jucaseră pentru naţionala spaniolă din 8 septembrie 2024, atunci când ambii au evoluat în partida cu Elveţia, scor 4-1, din Liga Naţiunilor.

Printre jucătorii selecţionaţi se află şi tânărul atacant Jesus Rodriguez, 19 ani, care în această vară a fost transferat la Como, în Italia.

Jucătorii convocaţi pentru naţionala Spaniei:

Portari: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)

Fundaşi: Dani Carvajal, Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Robin Le Normand (Atletico Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

Mijlocaşi: oMartin Zubimendi (Arsenal), Rodri (Manchester City), Gavi, Fermin Lopez, Pedri Gonzalez, Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (PSG)

Atacanţi: Lamine Yamal, Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Alvaro Morata, Jesus Rodriguez (Como).

Dani Carvajal, față în față cu istoria în următorul sezon la Real Madrid. Ce record poate doborî

Carvajal poate atinge o bornă fabuloasă din punct de vedere statistic, dacă formația de pe Bernabeu va avea un sezon plin de trofee.

Fostul căpitan al echipei din capitala Spaniei are în acest moment 27 de trofee cucerite alături de Real în 12 sezoane. Această bornă îl plasează pe locul secund în topul celor mai titrați jucători all-time de pe Bernabeu, fiind la o singură distincție în spatele lui Luka Modric, plecat în această vară la AC Milan.

Cum numărul croatului nu mai poate crește, Carvajal va avea ocazia în acest sezon să devină cel mai prolific jucător “blanco” în materie de trofee obținute. Dacă va reuși să facă acest lucru, atunci ibericul va deține acest record mult timp, ținând cont că dintre restul colegilor săi de vestiar, următorii după el în acest clasament sunt Vinicius și Fede Valverde cu “doar” 14.

În ceea ce privește topul fotbaliștilor cu cele mai multe trofee cucerite alături de un singur club, lider este Ryan Giggs, care a câștigat 36 alături de Manchester United, urmat de Lionel Messi, cu 35 pentru Barcelona. În clasamentul de la Real Madrid, Carvajal îi are în spat pe Nacho (26), Karim Benzema și Marcelo (25).

