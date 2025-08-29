Dani Carvajal și Rodri, convocați la naționala Spaniei după un an de absență! - Antena Sport

La aproape un an după ce s-au accidentat, Dani Carvajal şi Rodri au fost convocaţi pentru lotul naţionalei Spaniei, a anunţat viuneri Federaţia Spaniolă de Fotbal.

Selecţionerul echipei naţionale a Spaniei, Luis de la Fuente, a făcut public vineri lotul reprezentativei iberice pentru meciurile cu Bulgaria (în deplasare, 4 septembrie) şi Turcia (pe teren propriu, 7 septembrie), din cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială 2026.

Dani Carvajal și Rodri au fost convocați la naționala Spaniei

Dani Carvajal, fundaşul dreapta de la Real Madrid, şi Rodri, mijlocaşul lui Manchester City şi câştigătorul Balonului de Aur, nu mai jucaseră pentru naţionala spaniolă din 8 septembrie 2024, atunci când ambii au evoluat în partida cu Elveţia, scor 4-1, din Liga Naţiunilor.

Printre jucătorii selecţionaţi se află şi tânărul atacant Jesus Rodriguez, 19 ani, care în această vară a fost transferat la Como, în Italia.

Jucătorii convocaţi pentru naţionala Spaniei: