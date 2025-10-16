Omagiul suprem pentru Lionel Messi! Ce plănuiește președintele Barcelonei - Antena Sport

Închide meniul
Omagiul suprem pentru Lionel Messi! Ce plănuiește președintele Barcelonei

Omagiul suprem pentru Lionel Messi! Ce plănuiește președintele Barcelonei

Daniel Işvanca Publicat: 16 octombrie 2025, 20:08

Lionel Messi în tricoul celor de la FC Barcelona / Getty Images

Lionel Messi este cel mai important jucător din istoria Barcelonei, iar plecarea sa de pe Camp Nou a fost un adevărat șoc pentru fanii catalanilor. Chiar dacă au trecut ani buni de atunci, clubul îi pregătește un adevărat omagiu.

Președintele Joan Laporta ia în calcul organizarea unui eveniment în cinstea starului argentinian, ajuns la vârsta de 38 de ani. Locația aleasă de oficialul „blaugrana” este, evident, ”Spotify Camp Nou”.

Evenimentul anului 2026 va avea loc la Barcelona! Catalanii pregătesc un omagiu pentru Lionel Messi

Lionel Messi a făcut parte timp de 21 de ani din familia Barcelonei, fiind cel mai important simbol al clubului catalan. Cu 778 de meciuri jucate, 672 de goluri înscrise și 303 pase decisive, argentinianul va avea parte de omagiul suprem.

Potrivit presei din Marea Britanie, președintele Joan Laporta pregătește un eveniment special în cinstea celui mai mare fotbalist din istoria „blaugrana”, iar locația aleasă este chiar stadionul Camp Nou.

Laporta plănuiește ca evenimentul să aibă loc în vara anului 2026, pentru a avea certitudinea că arena va putea găzdui la capacitatea sa maximă, de 104.000 de spectatori.

