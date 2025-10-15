Cei 20 de nominalizați pentru ”Golden Boy 2025”. Cine este marele favorit - Antena Sport

Italienii de la Tuttosport au publicat lista celor 20 de fotbaliști care se bat pentru titlul de ”Golden Boy 2025”. Trofeul este acordat celui mai bun jucător sub 21 de ani, bazat pe voturile jurnaliștilor din lumea întreagă și nu numai.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Distincția este similară cu trofeul ”Kopa”, acordat de francezii de la France Football, în cadrul galei în care se decernează câștigătorul Balonului de Aur.

Desire Doue, marele favorit pentru trofeul ”Golden Boy 2025”

Titlul de ”Golden Boy” a fost câștigat în anul 2024 de Lamine Yamal, iar așa cum regulamentul o spune, spaniolul nu este eligibil pentru această distincție. Italienii de la Tuttosport au publicat cei 20 de nominalizați, iar câștigătoarea Ligii Campionilor are nu mai puțin de 3.

Marele favorit în acest an este nimeni altul decât Desire Doue, fotbalist care a avut evoluții remarcabile în sezonul 2024/25 și care a cucerit Liga Campionilor cu gruparea parizian, pe lângă alte trofee. Yamal a fost declarat cel mai bun jucător U21 din 2025, dar la Gala France Football.

Nominalizații pentru titlul de ”Golden Boy”

Pau Cubarsi – FC Barcelona

Desire Doue – Paris Saint Germain

Dean Huijsen – Real Madrid

Kenan Yildiz – Juventus Torino

Myles Lewis-Skelly – Arsenal FC

Warren Zaire-Emery – Paris Saint Germain

Arda Guler – Real Madrid

Franco Mastantuono – Real Madrid

Ethan Nwaneri – Arsenal FC

Jorrel Hato – Chelsea FC

Geovany Ouenda – Sporting Lisabona

Estevao – Chelsea

Leny Yoro – Manchester United

Senny Mayulu – Paris Saint Germain

Nico O’Reilly – Manchester City

Eliesse Ben Seghir – Bayer 04 Leverkusen

Victor Froholdt – FC Porto

Lucas Bergvall – Tottenham Hotspur

Archie Gray – Tottenham Hotspur

Mamadou Sarr – RC Strasbourg

🚨🚨| BREAKING: The Golden Boy 2025 finalists are officially revealed as voting opens! 🏆

Who’s your pick to win the award? pic.twitter.com/mVWcaVcFXt

— Goals Side (@goalsside) October 15, 2025