Cei 20 de nominalizați pentru ”Golden Boy 2025”. Cine este marele favorit - Antena Sport

Italienii de la Tuttosport au publicat lista celor 20 de fotbaliști care se bat pentru titlul de ”Golden Boy 2025”. Trofeul este acordat celui mai bun jucător sub 21 de ani, bazat pe voturile jurnaliștilor din lumea întreagă și nu numai.
Distincția este similară cu trofeul ”Kopa”, acordat de francezii de la France Football, în cadrul galei în care se decernează câștigătorul Balonului de Aur.
Desire Doue, marele favorit pentru trofeul ”Golden Boy 2025”
Titlul de ”Golden Boy” a fost câștigat în anul 2024 de Lamine Yamal, iar așa cum regulamentul o spune, spaniolul nu este eligibil pentru această distincție. Italienii de la Tuttosport au publicat cei 20 de nominalizați, iar câștigătoarea Ligii Campionilor are nu mai puțin de 3.
Marele favorit în acest an este nimeni altul decât Desire Doue, fotbalist care a avut evoluții remarcabile în sezonul 2024/25 și care a cucerit Liga Campionilor cu gruparea parizian, pe lângă alte trofee. Yamal a fost declarat cel mai bun jucător U21 din 2025, dar la Gala France Football.
Nominalizații pentru titlul de ”Golden Boy”
- Pau Cubarsi – FC Barcelona
- Desire Doue – Paris Saint Germain
- Dean Huijsen – Real Madrid
- Kenan Yildiz – Juventus Torino
- Myles Lewis-Skelly – Arsenal FC
- Warren Zaire-Emery – Paris Saint Germain
- Arda Guler – Real Madrid
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Ethan Nwaneri – Arsenal FC
- Jorrel Hato – Chelsea FC
- Geovany Ouenda – Sporting Lisabona
- Estevao – Chelsea
- Leny Yoro – Manchester United
- Senny Mayulu – Paris Saint Germain
- Nico O’Reilly – Manchester City
- Eliesse Ben Seghir – Bayer 04 Leverkusen
- Victor Froholdt – FC Porto
- Lucas Bergvall – Tottenham Hotspur
- Archie Gray – Tottenham Hotspur
- Mamadou Sarr – RC Strasbourg
🚨🚨| BREAKING: The Golden Boy 2025 finalists are officially revealed as voting opens! 🏆
Who’s your pick to win the award? pic.twitter.com/mVWcaVcFXt
— Goals Side (@goalsside) October 15, 2025
- E oficial. Cu ce formaţie din „Liga Stelelor” a semnat Cosmin Contra
- Turcii au oficializat mutarea la câteva zile după ce Gică Hagi a fost propus antrenor
- Cristi Chivu l-a anunţat deja de plecare. Românul, prima măsură radicală la Inter
- “Scandalosul atacant a publicat factura”. Ce s-a scris în Ucraina după ce Blănuță a donat bani către armată
- Leo Messi a doborât un nou record! Borna atinsă de superstar după ultimul meci de la națională