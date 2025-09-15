Debut cu stângul pentru Florinel Coman în Liga Campionilor! Românul, scos de pe teren într-un meci cu 7 goluri - Antena Sport

Florinel Coman a fost titular luni seară în disputa dintre Al Sharjah și Al-Gharafa, din prima etapă a Ligii Campionilor Asiei. Fotbalistul român nu a avut mari realizări în cele 63 de minute jucate, fiind înlocuit de Alvaro Djalo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost abia al doilea meci ca titular pentru internaționalul român, care a trecut prin clipe groaznice acum câteva zile, când hotelul din Doha în care era cazat a fost zguduit de o explozie puternică.

Florinel Coman, fără realizări în meciul dintre Al Sharjah și Al-Gharafa

Al-Gharafa a suferit un eșec dramatic în deplasare, în prima etapă a Ligii Campionilor Asiei. Formația unde evoluează și Florinel Coman a pierdut disputa cu Al Sharjah, deși a condus cu 2-0 și 3-2 pe tabelă.

Yacine Brahimi a deschis scorul în minutul 33, după ce a executat o lovitură de la 11 metri și tot el a pasat decisiv la golul de 2-0, reușit de ex-madrilenul Joselu (min. 45+4).

În partea secundă, gazdele au avut nevoie de două minute pentru a restabili egalitatea. Albanezul Rey Manaj a marcat în minutul 60, iar Ousmane Camara a înscris pentru 2-2. Imediat după golul al doilea, Coman a fost scos de pe teren.