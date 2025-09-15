Debut cu stângul pentru Florinel Coman în Liga Campionilor! Românul, scos de pe teren într-un meci cu 7 goluri - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Daniel Işvanca Publicat: 15 septembrie 2025, 19:16

Florinel Coman / Profimedia Images

Florinel Coman a fost titular luni seară în disputa dintre Al Sharjah și Al-Gharafa, din prima etapă a Ligii Campionilor Asiei. Fotbalistul român nu a avut mari realizări în cele 63 de minute jucate, fiind înlocuit de Alvaro Djalo.

A fost abia al doilea meci ca titular pentru internaționalul român, care a trecut prin clipe groaznice acum câteva zile, când hotelul din Doha în care era cazat a fost zguduit de o explozie puternică.

Florinel Coman, fără realizări în meciul dintre Al Sharjah și Al-Gharafa

Al-Gharafa a suferit un eșec dramatic în deplasare, în prima etapă a Ligii Campionilor Asiei. Formația unde evoluează și Florinel Coman a pierdut disputa cu Al Sharjah, deși a condus cu 2-0 și 3-2 pe tabelă.

Yacine Brahimi a deschis scorul în minutul 33, după ce a executat o lovitură de la 11 metri și tot el a pasat decisiv la golul de 2-0, reușit de ex-madrilenul Joselu (min. 45+4).

În partea secundă, gazdele au avut nevoie de două minute pentru a restabili egalitatea. Albanezul Rey Manaj a marcat în minutul 60, iar Ousmane Camara a înscris pentru 2-2. Imediat după golul al doilea, Coman a fost scos de pe teren.

El a avut 19 atingeri în cele 63 de minute jucate și a fost notat cu 5.9 de către cei de la Sofa Score. De asenenea, Florinel Coman a pierdut posesia de opt ori și nu a înregistrat șut spre poarta adversă.

Final de meci de infarct

Al Sharjah a găsit resurse pentru a obține victoria. Fosta echipă a lui Cosmin Olăroiu a încasat iarăși gol în minutul 73 și totul părea să se îndrepte către un succes al oaspeților.

Khalifa a încasat însă direct roșu în minutul 86, iar în primul minut de prelungire, Ray Manaj a restabilit egalitatea. Lovitura de grație a venit în al zecelea minut adițional, golul fiind reușit de Igor Coronado.

