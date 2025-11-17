Mircea Lucescu, înlocuit de un fost "discipol" pe banca României? Replica a venit imediat: "Sunt detalii" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 17 noiembrie 2025, 14:25

Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei este în continuare incert, în contextul în care selecționerul nu dorește să spună dacă va pleca după finalul preliminariilor. Recent, Ioan Ovidiu Sabău a acordat un interviu și a fost întrebat dacă ia în considerare să îi preia pe “tricolori” pentru barajul de calificare la World Cup 2026.

Fostul antrenor de la “U” Cluj, care a fost pregătit de “Il Luce” pe la echipe precum Dinamo, Rapid sau Brescia, a spus că are prea mult respect pentru fostul său mentor încât să vină în locul său. În plus, Sabău a declarat că nu înțelege de ce actualul selecționer este atât de criticat de multe voci și consideră că dacă ar fi fost altcineva în locul său, rezultatele nu ar fi fost diferite.

Sabău nu vrea să vină în locul lui Lucescu la națională

În același interviu, fostul mijlocaș central a dezvăluit că este extrem de dificil să i se propună postul de selecționer, fără să dea însă detalii. În cariera de jucător, Sabău a adunat 55 de prezențe sub “tricolor”, plus o participare la Mondialul din 1990 și EURO 1996.

Nu, nu… Nici nu pot să mă gândesc la așa ceva. Am prea mare respect pentru nea Mircea. Trebuie să rămână tot dumnealui și la baraj, să lupte pentru calificare. Este cel mai potrivit.

Oricum, este foarte, foarte greu să mi se propună. Sunt detalii, detalii, detalii. În acest moment, este o situație greu de gestionat la echipa națională, nu dau sfaturi, n-am intenția să corectez, fiecare își spune punctul de vedere“, a spus Sabău, potrivit gsp.ro.

Sabău: “Nu are cum să fi uitat meseria”

Fostul antrenor de la “U” Cluj, în acest moment liber de contract, a analizat ulterior modul în care românii au tendința să critice și mai mult o persoană care este deja “la pământ”, așa cum este Lucescu după campania ratată pentru Mondial. În plus, Sabău a ținut să puncteze experiența imensă pe care o are antrenorul de 80 de ani.

Și dacă ar fi fost alt antrenor, ar fi făcut mai mult? Echipa ar fi arătat mai bine cu ceea ce are la dispoziție? Domnul Lucescu are toate atuurile la dispoziție.

Nu are cum să fi uitat meseria, a demonstrat că are ochi, că poate pregăti meciurile importante. Dar te lovești de multe probleme, te lovești de situații, te adaptezi la ceea ce ai, dacă poți.

Așa suntem noi, din păcate, când e unul jos, îi dăm și mai tare altele! Hai să fim mai echilibrați! Să ne punem un pic și în pielea antrenorilor, a jucătorilor. Să analizăm fără antipatii munca unor oamenii, că ne este unul simpatic, iar pe altul nu-l putem suferi“, a mai spus fostul antrenor de la “U” Cluj.

