Mircea Lucescu, înlocuit de un fost "discipol" pe banca României? Replica a venit imediat: "Sunt detalii" - Antena Sport

Viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei este în continuare incert, în contextul în care selecționerul nu dorește să spună dacă va pleca după finalul preliminariilor. Recent, Ioan Ovidiu Sabău a acordat un interviu și a fost întrebat dacă ia în considerare să îi preia pe “tricolori” pentru barajul de calificare la World Cup 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul antrenor de la “U” Cluj, care a fost pregătit de “Il Luce” pe la echipe precum Dinamo, Rapid sau Brescia, a spus că are prea mult respect pentru fostul său mentor încât să vină în locul său. În plus, Sabău a declarat că nu înțelege de ce actualul selecționer este atât de criticat de multe voci și consideră că dacă ar fi fost altcineva în locul său, rezultatele nu ar fi fost diferite.

Sabău nu vrea să vină în locul lui Lucescu la națională

În același interviu, fostul mijlocaș central a dezvăluit că este extrem de dificil să i se propună postul de selecționer, fără să dea însă detalii. În cariera de jucător, Sabău a adunat 55 de prezențe sub “tricolor”, plus o participare la Mondialul din 1990 și EURO 1996.

“Nu, nu… Nici nu pot să mă gândesc la așa ceva. Am prea mare respect pentru nea Mircea. Trebuie să rămână tot dumnealui și la baraj, să lupte pentru calificare. Este cel mai potrivit.

Oricum, este foarte, foarte greu să mi se propună. Sunt detalii, detalii, detalii. În acest moment, este o situație greu de gestionat la echipa națională, nu dau sfaturi, n-am intenția să corectez, fiecare își spune punctul de vedere“, a spus Sabău, potrivit gsp.ro.