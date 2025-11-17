"Eu mă demit". Mircea Lucescu a răspuns pe loc când a fost întrebat cine e vinovat pentru ratarea calificării - Antena Sport

Mircea Lucescu a fost întrebat cine este principalul responsabil pentru ratarea calificării directe la Mondial înainte de duelul dintre România și San Marino. “Il Luce” a recunoscut că el este cel care trebuia blamat pentru campania ratată, deoarece el răspunde de rezultatele “tricolorilor”, după care a dat de înțeles că dacă va fi cazul, el va fi cel care va lua decizia de a pleca, nu conducerea FRF.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România urmează să o întâlnescă mâine pe San Marino într-un meci fără miza în vederea preliminariilor pentru Cupa Mondială, iar Mircea Lucescu a susținut recent conferința de presă premergătoare duelului. “Il Luce” a abordat mai multe subiecte, printre care partida care urmează să se dispute la Ploiești, ce se întâmplă cu Denis Drăguș, precum și cine trebuie să fie arătat cu degetul pentru eșecul din preliminarii al naționalei.

Mircea Lucescu, răspuns fără ezitare: “Eu sunt responsabil”

Când a fost întrebat cine e responsabil pentru ocuparea locului 3 în Grupa F a preliminariilor, în spatele României și Bosniei, Lucescu a declarat fără ezitare că el este cel responsabil. Cuvintele rostite de selecționer pot fi considerate surprinzătoare, ținând cont că de-a lungul preliminariilor a avut multe momente în care și-a criticat jucătorii de la echipa mare.

Ulterior, Lucescu a speculat că un jurnalist urmează să îl întrebe când va fi demis de cei de la FRF, iar el a răspuns că doar el va fi cel care va lua decizia să plece de pe banca “tricolorilor”.

“(n.r. Cine are cea mai mare vină pentru necalificare, dumneavoastră, arbitrii sau jucătorii?) Eu, eu dragă, pentru că eu răspund. Eu sunt responsabil de tot ce înseamnă rezultat, ei (n.r. jucătorii) sunt responsabili de joc.