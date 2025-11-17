Presa din Bosnia a răbufnit după ce a aflat ce vrea să facă FRF: "Românii sunt plângăcioși" - Antena Sport

Federația Română de Fotbal a anunțat că va reclama la Comisia de Disciplină a FIFA tot ce s-a întâmplat la partida de la Zenica contra Bosniei, iar jurnaliștii balcanici nu au ezitat să vină cu o replică în acest sens. Presa din țara care i-a înfruntat pe “tricolori” sâmbătă i-a catalogat pe români drept “plângăcioși” și consideră că ai noștri ar fi trebuit să accepte înfrângerea fără să mai facă demersurile respective.
Partida de la Zenica dintre Bosnia și România a fost una extrem de tensionată prin prisma atmosferei ostile pe care au făcut-o suporterii naționalei lui Sergej Barbarez. Oamenii de la Zenica au scandat pe tot parcursul meciului “Țiganii” și au huiduit imnul “tricolorilor”, iar brigada de arbitri a tratat extrem de pasiv cele întâmplate, astfel că FRF a decis să își facă caute singură dreptatea la FIFA.
- Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY
Jurnaliștii din Bosnia, atac înspre FRF
Vestea că forul românesc își dorește să reclame tot ce s-a întâmplat pe stadionul Bilino Polje a ajuns și la jurnaliștii bosniaci, care n-au ezitat să “lovească” din nou înspre tabăra română. Cei de la sportsport.ba consideră că România ar fi trebuit să se uite la modul în care a fost ea penalizată în ultimii ani până să meargă la FIFA pentru a-și adversara din preliminariile pentru Cupa Mondială.
“Românii nu reușesc să accepte eșecul de la Zenica. Federația din țara aceasta a făcut plângere la FIFA împotriva Bosniei din cauza scandărilor din timpul meciului. După meci, românii s-au plâns de organizarea slabă a partidei și au acuzat că au fost umiliți și că nu au fost tratați așa cum trebuia.
Românii ar fi trebuit să accepte înfrângerea, dar au decis să facă totul pentru ca Bosnia să fie penalizată. În raportul trimis la FIFA, au prezentat drept dovezi scandările fanilor Bosniei, care au strigat «Țiganii».
Cine pierde, are dreptul să fie nervos, dar românii sunt plângăcioși după un eșec pe care l-au meritat. Poate ar trebui să se uite în curtea lor și să vadă cum au fost penalizați în ultimii ani“, au scris bosniacii.
Furia fanilor de la Zenica ar fi pornit după ce cu câteva ore înainte de startul duelului, presa a descoperit un banner scandalos al unei facțiuni de suporteri ai “tricolorilor” cu un mesaj ce elogia un criminal de război responsabil pentru moartea a mii de bosniaci.
- “România, mai ales că e Lucescu”. Fotbalistul trecut prin Liga 1 a spus pe cine vrea la baraj pentru naționala sa
- Dezvăluirea incredibilă a lui Erling Haaland: “Mancini mi-a pus mâna pe fund” Ce a putut face starul lui City
- Mihai Stoica, ironie la adresa lui Mircea Lucescu, după ce Florin Tănase a intrat în prelungiri cu Bosnia: “Ce să mai zic?”
- Erling Haaland merge la World Cup 2026! Atacantul lui City, statistică fabuloasă în preliminarii
- Norvegia s-a calificat la World Cup 2026, după victoria cu Italia. Squadra Azzurra, la baraj. Rezultatele serii