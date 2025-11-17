Presa din Bosnia a răbufnit după ce a aflat ce vrea să facă FRF: "Românii sunt plângăcioși" - Antena Sport

Federația Română de Fotbal a anunțat că va reclama la Comisia de Disciplină a FIFA tot ce s-a întâmplat la partida de la Zenica contra Bosniei, iar jurnaliștii balcanici nu au ezitat să vină cu o replică în acest sens. Presa din țara care i-a înfruntat pe “tricolori” sâmbătă i-a catalogat pe români drept “plângăcioși” și consideră că ai noștri ar fi trebuit să accepte înfrângerea fără să mai facă demersurile respective.

Partida de la Zenica dintre Bosnia și România a fost una extrem de tensionată prin prisma atmosferei ostile pe care au făcut-o suporterii naționalei lui Sergej Barbarez. Oamenii de la Zenica au scandat pe tot parcursul meciului “Țiganii” și au huiduit imnul “tricolorilor”, iar brigada de arbitri a tratat extrem de pasiv cele întâmplate, astfel că FRF a decis să își facă caute singură dreptatea la FIFA.

Jurnaliștii din Bosnia, atac înspre FRF

Vestea că forul românesc își dorește să reclame tot ce s-a întâmplat pe stadionul Bilino Polje a ajuns și la jurnaliștii bosniaci, care n-au ezitat să “lovească” din nou înspre tabăra română. Cei de la sportsport.ba consideră că România ar fi trebuit să se uite la modul în care a fost ea penalizată în ultimii ani până să meargă la FIFA pentru a-și adversara din preliminariile pentru Cupa Mondială.

“Românii nu reușesc să accepte eșecul de la Zenica. Federația din țara aceasta a făcut plângere la FIFA împotriva Bosniei din cauza scandărilor din timpul meciului. După meci, românii s-au plâns de organizarea slabă a partidei și au acuzat că au fost umiliți și că nu au fost tratați așa cum trebuia.

Românii ar fi trebuit să accepte înfrângerea, dar au decis să facă totul pentru ca Bosnia să fie penalizată. În raportul trimis la FIFA, au prezentat drept dovezi scandările fanilor Bosniei, care au strigat «Țiganii».