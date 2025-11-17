Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Presa din Bosnia a răbufnit după ce a aflat ce vrea să facă FRF: "Românii sunt plângăcioși" - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Presa din Bosnia a răbufnit după ce a aflat ce vrea să facă FRF: “Românii sunt plângăcioși”

Presa din Bosnia a răbufnit după ce a aflat ce vrea să facă FRF: “Românii sunt plângăcioși”

Andrei Nicolae Publicat: 17 noiembrie 2025, 12:10

Comentarii
Presa din Bosnia a răbufnit după ce a aflat ce vrea să facă FRF: Românii sunt plângăcioși

Răzvan Burleanu, în timpul unui eveniment / Profimedia

Federația Română de Fotbal a anunțat că va reclama la Comisia de Disciplină a FIFA tot ce s-a întâmplat la partida de la Zenica contra Bosniei, iar jurnaliștii balcanici nu au ezitat să vină cu o replică în acest sens. Presa din țara care i-a înfruntat pe “tricolori” sâmbătă i-a catalogat pe români drept “plângăcioși” și consideră că ai noștri ar fi trebuit să accepte înfrângerea fără să mai facă demersurile respective.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida de la Zenica dintre Bosnia și România a fost una extrem de tensionată prin prisma atmosferei ostile pe care au făcut-o suporterii naționalei lui Sergej Barbarez. Oamenii de la Zenica au scandat pe tot parcursul meciului “Țiganii” și au huiduit imnul “tricolorilor”, iar brigada de arbitri a tratat extrem de pasiv cele întâmplate, astfel că FRF a decis să își facă caute singură dreptatea la FIFA.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Jurnaliștii din Bosnia, atac înspre FRF

Vestea că forul românesc își dorește să reclame tot ce s-a întâmplat pe stadionul Bilino Polje a ajuns și la jurnaliștii bosniaci, care n-au ezitat să “lovească” din nou înspre tabăra română. Cei de la sportsport.ba consideră că România ar fi trebuit să se uite la modul în care a fost ea penalizată în ultimii ani până să meargă la FIFA pentru a-și adversara din preliminariile pentru Cupa Mondială.

Românii nu reușesc să accepte eșecul de la Zenica. Federația din țara aceasta a făcut plângere la FIFA împotriva Bosniei din cauza scandărilor din timpul meciului. După meci, românii s-au plâns de organizarea slabă a partidei și au acuzat că au fost umiliți și că nu au fost tratați așa cum trebuia.

Românii ar fi trebuit să accepte înfrângerea, dar au decis să facă totul pentru ca Bosnia să fie penalizată. În raportul trimis la FIFA, au prezentat drept dovezi scandările fanilor Bosniei, care au strigat «Țiganii».

Reclamă
Reclamă

Cine pierde, are dreptul să fie nervos, dar românii sunt plângăcioși după un eșec pe care l-au meritat. Poate ar trebui să se uite în curtea lor și să vadă cum au fost penalizați în ultimii ani“, au scris bosniacii.

Furia fanilor de la Zenica ar fi pornit după ce cu câteva ore înainte de startul duelului, presa a descoperit un banner scandalos al unei facțiuni de suporteri ai “tricolorilor” cu un mesaj ce elogia un criminal de război responsabil pentru moartea a mii de bosniaci.

Poliţistul găsit împuşcat în Giurgiu s-ar fi sinucis. Apropiaţii spun că avea datorii şi probleme în dragostePoliţistul găsit împuşcat în Giurgiu s-ar fi sinucis. Apropiaţii spun că avea datorii şi probleme în dragoste
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
10.000 de viitori medici au susţinut examenul de Rezidenţiat. Doar 296 vor avea un post asigurat la stat
Observator
10.000 de viitori medici au susţinut examenul de Rezidenţiat. Doar 296 vor avea un post asigurat la stat
Veste teribilă pentru Filipe Coelho înaintea debutului la Universitatea Craiova. Doi jucători importanți s-au accidentat și nu vor mai juca în acest an. Exclusiv
Fanatik.ro
Veste teribilă pentru Filipe Coelho înaintea debutului la Universitatea Craiova. Doi jucători importanți s-au accidentat și nu vor mai juca în acest an. Exclusiv
12:04
Fotbalistul pe care Gigi Becali ia “imediat 10 milioane”. FCSB e gata să-l vândă
11:42
“România, mai ales că e Lucescu”. Fotbalistul trecut prin Liga 1 a spus pe cine vrea la baraj pentru naționala sa
11:16
Crimă în Bosnia. Un arbitru din prima ligă, arestat după ce a împușcat mortal o femeie
11:10
Valoarea lui Mircea Lucescu la naţionala României, pusă la îndoială: “Este sub Rădoi, sub Contra”
10:43
Radu Drăgușin, mesaj în miez de noapte din cantonamentul naționalei. Fundașul a îmbrăcat din nou tricoul României
10:41
Lovitură grea pentru Universitatea Craiova. Doi jucători de bază s-au accidentat
Vezi toate știrile
1 Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! 2 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 3 UPDATEÎnfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj 4 FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei 5 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia 6 Incidente la finalul meciului de la Zenica. Scandarea românilor care i-a scos din sărite pe bosniaici
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!