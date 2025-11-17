Fotbalistul pe care Gigi Becali ia "imediat 10 milioane". FCSB e gata să-l vândă - Antena Sport

Gigi Becali îşi face deja calcule să-l vândă pe Bîrligea. Chiar dacă naţionala României a pierdut, cu Bosnia, atacantul a avut un gol fabulos. Patronul FCSB-ul crede că reuşita i-a crescut cota de transfer.

Becali se aşteaptă că în viitor să încaseze o sumă frumoasă pe transferul lui Bîrligea. Patronul vrea 10 milioane de euro pe atacant. “Bîrligea a demonstrat prin golul pe care l-a dat, ‘scăriță’ cu piciorul stâng, care nu e al lui. Nu e piciorul lui bun. El s-a zbătut săracul, dar ce să faci? Dacă mai dădea un gol, luam bani pe el imediat. Luam 10 milioane pe el”, a spus Becali.

Dacă Gigi Becali e laudativ la adresa lui Daniel Bîrligea, Meme Stoica l-a taxat iarăși, după ce a ales să celebreze într-un mod inedit reușita din meciul de la Zenica, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Atacantul a fost criticat de președintele Consiliului de Administrație al campioanei României, care l-a avertizat pentru ultima oară pentru atitudinea arătată pe teren.

„Bîrligea este jucător extraordinar. Scăriță cu piciorul stâng, el fiind dreptaci… dar prin gestul ăsta îmi arată că nu a înțeles nimic. Din cauza acestui gest putem să nu prindem play-off-ul, iar el îl repetă. Face bășcălie de noi. A, că te ia la mișto Mihăilă, foarte bine dacă tu îi permiți, dar nu faci tu bășcălie la echipa națională. Punctele nu ni le mai întoarce nimeni. Este bătaie de joc.