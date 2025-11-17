"La 19 ani eram paznic la hotel!" Povestea jucătorului care bate un record istoric în Liga 1 - Antena Sport

Dan Nistor a strâns 495 de partide în Liga 1 și este foarte aproape să devină jucătorul cu cele mai multe meciuri în prima divizie. Ionel Dănciulescu este acum deţinătorul recordului, cu 515 meciuri. Dan Nistor rememorează începutul lui în fotbal, iar cariera de fotbalist profesionist el a început-o destul de târziu.

“Le mai povestesc la copiii ăștia care vin din spate. La 19 ani eram paznic la hotel. Vă dați seama ce zice ăsta, fură curent. La 16-17 ani să fi la Liga 1, eu la 18 ani eram paznic. Cei de acum au șansa să vadă jucători, să joci bine, să apari la TV… acum au toate condițiile. Problema cea mai mare e doar la ei, sper să nu se supere pe mine”, a spus Nistor.

Dan Nistor a vorbit cu Dănciulescu şi l-a invitat la meciul în care îi va bate recordul.

“E un lucru… nici acum nu realizez că am jucat 495 de meciuri. Mai am puțin să-l depășesc pe Dănciulescu. Nu știu cum voi reacționa când voi avea 516, probabil o să plâng. Am vorbit cu Danciu să vină și el. Am învățat multe de la el, e ca un frate mai mare”, a mai spus Dan Nistor.

De-a lungul carierei, mijlocaşul celor de la U Cluj a mai evoluat la echipe importante din România: Dinamo, Universitatea Craiova, Pandurii Târgu Jiu sau CFR Cluj, dar și în Ligue 1, unde a bifat 9 apariții pentru Evian. Nistor a evoluat şi pentru România, unde a bifat 7 prezențe.