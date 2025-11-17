Mihai Stoica i-a făcut praf pe suporterii lui Dinamo care au provocat Bosnia: "O prostie monumentală" - Antena Sport

Mihai Stoica nu a rămas indiferent după ce a văzut bannerul scandalos pe care l-a afișat o facțiune de suporteri asociați cu Dinamo înainte de duelul dintre România și Bosnia. Pe pânza ultrașilor figura un mesaj prin care era elogiat Ratko Mladic, un criminal de război condamnat la închisoare pentru uciderea a mii de bosniaci.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB crede că grupul respectiv de fani i-a provocat pe oamenii de la Zenica, care au răspuns prin scandări rasiste și prin huiduirea imnului “tricolorilor”. În plus, Stoica s-a arătat stupefiat de modul în care ultrașii au ales să promoveze numele unui om condamnat la închisoare pentru mii de crime.

Mihai Stoica, atac dur la adresa fanilor care au întărâtat Bosnia

În discursul său de la televizor, “MM” a ținut să puncteze toate problemele care se produc în țări din apropierea României și a declarat că românii ar trebui să fie bucuroși “că nu au lume interlopă”. “Mladic erou european, i-a redus pe musulmani la zero“, a fost mesajul scandalos afișat pe un banner de grupul de suporteri asociați cu Dinamo înaninte de eșcul României cu Bosnia, scor 1-3.

“Au provocat mizerabil. În momentul în care pui bannere contra religiei oamenilor, este o prostie monumentală, nu poți să te aștepți să te primească cu flori.

De aia tot timpul am apreciat enorm suporterii care își ajută echipa, pentru că în momentul în care tu vii cu chestii de genul ăsta nu faci altceva decât să iei din șansele echipei. Tu vorbești de ucigași de război.