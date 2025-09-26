Decizia finală luată de Dinamo Kiev în privinţa lui Vladislav Blănuţă, după scandalul uriaş provocat în Ucraina - Antena Sport

Dinamo Kiev a luat decizia finală în privinţa lui Vladislav Blănuţă, după scandalul uriaş provocat de atacantul român în Ucraina. El a fost acuzat că a distribuit mai multe videoclipuri pro-ruse pe reţelele de socializare.

Fanii au răbufnit la aflarea acestui fapt şi şi-au dorit ca Blănuţă să plece de la Dinamo Kiev. Igor Surkis, preşedinetel formaţiei din Ucraina, a lămurit totul în privinţa atacantului român.

Decizia finală luată de Dinamo Kiev în privinţa lui Vladislav Blănuţă

Concret, Surkis a anunţat că nu se pune problema ca Blănuţă să plece de la Dinamo Kiev, având doar cuvinte de laudă la adresa lui. Oficialul ucrainenilor a dezvăluit, totodată, că mai mult de jumătate din suma de transfer, de 2,6 milioane de euro, a fost deja virată către FCU Craiova.

“Vladislav Blănuță este și rămâne fotbalistul clubului nostru, alte opțiuni nici nu pot fi puse în discuție.

Doar neprietenii lui Dinamo pot inventa diverse inepții. Și nu doar pentru că am achitat deja către FC U Craiova mai mult de jumătate din suma de transfer stipulată în contractul nostru, ci pentru că Vlad este un fotbalist cu reale calități de golgheter, de care avem stringent nevoie în linia ofensivă dinamovistă.