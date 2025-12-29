Denis Drăguș schimbă echipa! Fotbalistul ar putea fi coleg cu doi români - Antena Sport

Fără gol marcat în acest sezon sub tricoul celor de la Eyupspor, Denis Drăguș are toate șansele să schimbe echipa din această iarnă. Fotbalistul este decis să facă o schimbare, pentru a rămâne în atenția echipei naționale, în cazul unui succes în barajul cu Turcia.

Presa din „Țara Semilunii” scrie că jucătorul în vârstă de 26 de ani se află pe lista celor de la Gaziantep, formație clasată pe locul 9 în clasamentul din Turcia.

Denis Drăguș, pe lista celor de la Gaziantep

Împrumutat de Trabzonspor la Eyupspor, Denis Drăguș nu a impresionat deloc în tricoul noii sale echipe. Fără gol marcat în acest sezon în campionat, atacantul român este hotărât să dea curs unei alte oferte din același campionat.

Potrivit jurnalistului Ertan Suzgun, Gaziantep și-a manifestat interesul pentru a-l împrumuta pe jucătorul evaluat de Transfermarkt la trei milioane de euro.

Acolo, Drăguș ar putea fi coleg cu Deian Sorescu și Alexandru Maxim. Spre deosebire de Eyupspor, care este penultima în clasament, Gaziantep se află pe locul 9, la 9 puncte de zona de cupe europene.