Deian Sorescu a marcat din pasa lui Drăguş şi Gaziantep a obţinut egalul cu Konyaspor - Antena Sport

Deian Sorescu a marcat din pasa lui Drăguş şi Gaziantep a obţinut egalul cu Konyaspor

Radu Constantin Publicat: 25 ianuarie 2026, 19:35

Deian Sorescu a marcat din pasa lui Drăguş şi Gaziantep a obţinut egalul cu Konyaspor

Deian Sorescu / Profimedia

Jucătorul român Deian Sorescu a marcat duminică golul prin care echipa sa, Gaziantep, a încheiat la egalitate, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Konyaspor.

Gaziantep a marcat târziu, în prima repriză, în al treilea minut al prelungirilor. A fost un gol ˷românesc”, pasa decisivă aparţinându-i lui Drăguş, iar finalizarea fiind a lui Deian Sorescu. În partea secunsă Alexandru Maxim a primit un galben, în minutul 56, iar Blaz Kramer a egalat pentru oaspeţi în minutul 88.

S-a terminat Gaziantep – Konyaspor 1-1. Deian Sorescu şi Denis Drăguş au fost integralişti la gazde, în timp ce Maxim a ieşit în minutul 70.

În clasament, Gaziantep e pe locul 8, cu 25 de puncte, iar Konyaspor este a 13-a, cu 19 puncte.

