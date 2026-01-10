Denis Drăguș a semnat cu Gaziantep! Prezentare spectaculoasă a românului la noua sa echipă - Antena Sport

Denis Drăguș a schimbat echipa, după o perioadă de coșmar în tricoul celor de la Eyupspor. Fotbalistul român a bătut palma cu cei de la Gaziantep, așa cum a anunțat Antena Sport în exclusivitate.
Atacantul a fost prezentat deja la antrenamentele noii sale echipe, iar în cursul zilei de sâmbătă clubul l-a prezentat într-un mod spectaculos.
Denis Drăguș, prezentat oficial la Gaziantep
Denis Drăguș va fi al treilea fotbalist român din acest sezon la Gaziantep, după ce gruparea unde evoluează Deian Sorescu și Alexandru Maxim a ajuns la un acord cu Trabzonspor pentru împrumutul atacantului.
După ce a luat deja parte la primele antrenamente ale echipei în Antalya, Drăguș a fost prezentat oficial într-un mod cât se poate de spectaculos.
Denis Drăguş a evoluat în 35 de partide pentru Gaziantep, în perioada septembrie 2023 – iulie 2024, reuşind să înscrie 15 goluri şi 2 pase decisive. Prestaţiile de la Gaziantep din acel sezon i-au convins pe cei de la Trabzonspor să plătească în vara anului 2024 suma de 1,7 milioane de euro pentru transferul său de la Standard Liege.
🔴⚫️ EVİNE HOŞ GELDİN DENIS DRAGUS!
👉 https://t.co/Tt9TKrnze9 pic.twitter.com/25rZ6WAN02
— Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 10, 2026
✍️ 2023-2024 sezonunda da kulübümüzde forma giyen ve takımımızda gösterdiği performansla büyük katkı sağlayan Denis Draguş, Başkanımız Memik Yılmaz’ın da katılımıyla kendisini kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. pic.twitter.com/RNpFWf5vIy
— Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 10, 2026
😍 𝓓𝓮𝓷𝓲𝓼 𝓓𝓻𝓪𝓰𝓾𝓼̧ pic.twitter.com/q8Xvr6brJ2
— Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 10, 2026
