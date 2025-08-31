Dennis Man, protagonist într-o seară "neagră" pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva - Antena Sport

PSV Eindhoven a pierdut în fața celor de la Telstar în etapa cu numărul patru din Eredivisie, la capătul unui meci în care Dennis Man a fost titular și schimbat după prima repriză. Eșecul campioanei Olandei în fața nou-promovatei a setat o bornă pe care Peter Bosz cu siguranță nu și-o dorea, dar care care este primită cu brațele deschise de echipa adversă.
Cei de la PSV aveau maxim de puncte după primele trei etape, însă eșecul cu Telstar oprește seria bună a formației alb-roșie.
PSV, la primul eșec pe teren propriu contra lui Telstar după 57 de ani
PSV Eindhoven a suferit prima înfrângere din acest sezon în meciul de acasă contra celor de la Telstar, echipă nou-promovată din eșalonul secund. Oaspeții au deschis scorul în minutul 21, după care au marcat și în a doua repriză și au închis conturile.
Dennis Man a bifat al doilea meci în tricoul echipei lui Peter Bosz, însă românul a avut o prestație ștearsă care a fost criticată inclusiv de presa din Olanda. Românul a fost titular, însă a fost scos la pauză, exact cum s-a întâmplat și la debutul său.
Odată cu eșecul contra celor de la Telstar, PSV a bifat o bornă negativă și a pierdut pentru prima dată după 57 de ani pe teren propriu contra nou-promovatei. Din 1968 nu s-a mai întâmplat ca cei de la Telstar să se impună pe terenul echipei din Eindhoven.
În același timp, echipa din orașul Velsen-Zuid a obținut a treia ei victorie all-time în deplasare în fața unei formații din Top 3-ul Olandei (PSV, Ajax și Feyenoord).
3 – This was Telstar’s third-ever away win against a traditional top-3 side in Eredivisie history, after a 0-2 win at Ajax in 1964 and a 0-1 victory against PSV in 1968. Shocking. pic.twitter.com/tRjESU5Idb
— OptaJohan (@OptaJohan) August 30, 2025