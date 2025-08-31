Presa olandeză nu l-a menajat pe Dennis Man după ce românul a fost schimbat iar la pauză! Concluzia dură - Antena Sport

Cunoscuta publicaţie olandeză De Telegraaf a tras o concluzie dură, după ce Dennis Man a fost schimbat din nou la pauză de antrenorul Peter Bosz.

Olandezii au remarcat că atât Dennis Man, cât şi cealaltă extremă a lui PSV Eindhoven, Ruben van Bommel, nu s-au văzut deloc. Eindhoven a suferit o înfrângere surprinzătoare, pe teren propriu, cu Telstar. Oaspeţii au câştigat cu 2-0.

De Telegraaf, despre Dennis Man: “A fost invizibil”

Atât Man, cât şi Ruben van Bommel au fost transferaţi în această vară. Pe internaţionalul român campioana Olandei a plătit 9 milioane de euro, în timp ce Ruben van Bommel, fiul celebrului Mark van Bommel, a fost achiziţionat în schimbul sumei de 15 milioane de euro.

”Trebuie să fie șocant pentru Peter Bosz ce au arătat în prima repriză cele două extreme ale sale pentru care PSV Eindhoven a cheltuit peste 24 de milioane de euro. Nu au putut să câștige niciun duel și au fost complet blocați.

Dennis Man a fost înlocuit la pauză pentru a doua săptămână la rând, după o repriză complet în care nu doar că nu a strălucit, dar nu a reușit să-și creeze nicio ocazie. Românul a fost omul invizibil”, a scris De Telegraaf.