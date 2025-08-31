Presa olandeză nu l-a menajat pe Dennis Man după ce românul a fost schimbat iar la pauză! Concluzia dură - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 31 august 2025, 8:40

Dennis Man, dezamăgit, în PSV Eindhoven - Telstar 0-2 / Profimedia Images

Cunoscuta publicaţie olandeză De Telegraaf a tras o concluzie dură, după ce Dennis Man a fost schimbat din nou la pauză de antrenorul Peter Bosz.

Olandezii au remarcat că atât Dennis Man, cât şi cealaltă extremă a lui PSV Eindhoven, Ruben van Bommel, nu s-au văzut deloc. Eindhoven a suferit o înfrângere surprinzătoare, pe teren propriu, cu Telstar. Oaspeţii au câştigat cu 2-0.

De Telegraaf, despre Dennis Man: “A fost invizibil”

Atât Man, cât şi Ruben van Bommel au fost transferaţi în această vară. Pe internaţionalul român campioana Olandei a plătit 9 milioane de euro, în timp ce Ruben van Bommel, fiul celebrului Mark van Bommel, a fost achiziţionat în schimbul sumei de 15 milioane de euro.

Trebuie să fie șocant pentru Peter Bosz ce au arătat în prima repriză cele două extreme ale sale pentru care PSV Eindhoven a cheltuit peste 24 de milioane de euro. Nu au putut să câștige niciun duel și au fost complet blocați.

Dennis Man a fost înlocuit la pauză pentru a doua săptămână la rând, după o repriză complet în care nu doar că nu a strălucit, dar nu a reușit să-și creeze nicio ocazie. Românul a fost omul invizibil”, a scris De Telegraaf.

Pentru Dennis Man urmează meciurile echipei naţionale, cu Canada şi Cipru. Amicalul “de lux” România – Canada este în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00. În grupa H de calificare la Campionatul Mondial 2026, turneu final care se va vedea exclusiv în Universul Antena, România ocupă locul 3, cu 6 puncte. Tricolorii au pierdut cu Bosnia şi Austria şi au învins San Marino şi Cipru.

Lider este Bosnia, care are 9 puncte după 3 meciuri jucate. Austria, cealaltă contracandidată a României la calificare, are 6 puncte din două meciuri. Austria va juca pe 6 septembrie cu Cipru şi pe 9 septembrie cu Bosnia. În afară de meciul cu Austria, Bosnia o va mai întâlni pe San Marino, pe 6 septembrie.

Lotul României pentru partidele cu Canada şi Cipru

Ianis Hagi, Florin Niţă şi Denis Alibec nu se află printre cei 26 de jucători convocaţi de selecţionerul Mircea Lucescu pentru partidele cu Canada şi Cipru. Fiul lui Gică Hagi nu a semnat cu nicio echipă încă după despărţirea de Rangers. El este dorit de formaţia turcă Fatih Karagümrük, nou-promovată în prima ligă turcă. Echipa din Istanbul i-ar oferi un salariu anual de peste 1 milion de euro.

Portari
Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași
Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

 

 

