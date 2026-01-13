Destinaţie surpriză pentru William Baeten. Unde se transferă fostul jucător al FCSB - Antena Sport

William Baeten a fost transferat de Gigi Becali la FCSB în vara lui 2024, de la FCU Craiova.

Patronul roș-albaștrilor a plătit suma de 300.000 de euro în schimbul mijlocașului belgian, care a marcat un gol în cele 18 partide bifate la formația campioană. Evoluţia lui nu a fost una pe placul lui Gigi Becali şi a plecat rapid de la echipă. Despărţirea de FCSB a fost şi din cauza salariului mare pe care fotbalistul îl avea: de 20.000 de euro pe lună.

Mijlocașul belgian s-a înțeles atunci cu Flamurtari, formație nou-promovată în prima ligă din Albania. Nici aici jucătorul nu a impresionat şi a fost mai mult rezervă. Potrivit Digi Sport, William Baeten este foarte aproape de un transfer în Kazahstan, în această iarnă.