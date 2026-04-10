Doliu în fotbalul polonez! A murit subit la doar 49 de ani: „Este dificil să-ți găsești cuvintele”

Un nou eveniment nefericit a lovit fotbalul mondial, la câteva zile distanță de la trecerea în neființă a legendarului Mircea Lucescu. Jacek Magiera, cel care ocupa funcția de antrenor secund la naționala Poloniei, a murit la doar 49 de ani.
Din informațiile publicate de britanicii de la The Sun, tragedia a avut loc vineri dimineață, atunci când acesta se afla la alergat. Magiera fusese transportat rapid la un spital militar, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.
A murit Jacek Magiera, antrenorul secund al naționalei Poloniei
Jacek Magiera ocupa din iulie 2025 funcția de antrenor secund al naționalei Poloniei, națională care a ratat calificarea la Campionatul Mondial din această vară, după ce a fost învinsă dramatic de naționala Suediei.
Conform presei din Marea Britanie, acesta se afla la alergarea de dimineață, atunci când a avut loc nefericitul eveniment. El a fost transportat de urgență la Spitalul Clinic Militar din Wroclaw, dar medicii nu au putut decât să constate decesul.
„Federația Poloneză de Fotbal a primit cu profundă tristețe și regret imens vestea morții lui Jacek Magiera, antrenorul secund al echipei naționale a Poloniei. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și celor dragi.
În același timp, solicităm ca intimitatea și liniștea celor dragi să fie respectate în această perioadă extrem de dificilă”, a fost mesajul Federației de Fotbal din Polonia.
Antrenor de Champions League
Jacek Magiera și-a petrecut cariera de antrenor în Polonia și a condus-o pe Legia Varșovia în campania din Liga Campionilor, din sezonul 2016-2017.
Magiera le-a mai antrenat pe Zaglebie Sosnowiec, Slask Wroclaw și selecționatele de tineret ale Poloniei de-a lungul carierei. Rakow Czestochowa, Legia Varșovia și Cracovia au fost echipele pentru care a evoluat ca jucător.
