Atacantul promovat de Mircea Lucescu, pe lista FCSB-ului. Cine îl propune: “Aduce ca stil de joc cu marele Rodion Cămătaru”

Radu Constantin Publicat: 20 aprilie 2026, 18:23

Mircea Lucescu l-a inclus pe Ioan Vermeșan pe lista preliminară a echipei naționale de seniori la începutul lunii martie 2026. Mutarea făcută de regretatul selecţioner al României a surprins pe toată lumea. Vermeşan a prins două meciuri pentru Verona în Serie A, iar multe voci din fotbalul românesc susţin că ar avea un viitor mare în fotbal.

Nicu Butănărașu, antrenorul care l-a format în România pe Ioan Vermeșan, susţine că jucătorul vrea să se transfere în Serie A, dar ia în calcule şi o mutarea în Liga 1, cum Verona mai mult ca sigur retrogreadează din Serie B.

”Am văzut că a început să joace etapizat la Verona, primind minute din ce în ce mai multe. Sunt convins că o să fie trimis pe teren și ca titular. M-am bucurat enorm când am văzut că a intrat o repriză întreagă împotriva lui AC Milan.

E clar că o să fie foarte greu ca Verona să se mai salveze, dar Vermeșan mi-a spus că ar prefera să continue totuși în Seria A. Nici nivelul Seriei B nu e slab, nu uitați că și Man și Mihăilă au jucat și ei prin Serie B”, a declarat acesta.

Ioan Vermeșan / Profimedia

El crede că ar putea juca şi pentru FCSB, formaţie care în trecut l-a dorit.

“Vermeșan nu prea ar vrea să revină în România. Dar, dacă totuși ar face-o până la urmă, atunci eu îl sfătuiesc să aleagă doar din echipele astea FCSB, CFR, Craiova sau Rapid. Consider că FCSB-ul nu are tipul lui de atacant. Nici Dinamo nu este de neglijat, dar lui îi trebuie în cazul în care până la urmă decide să revină în România o echipă unde are vizibilitate și o echipă care să se lupte pentru trofee.

Sunt convins că Gică Hagi o să fie cu ochii pe Vermeșan și Szimionaș. Lui Gică Hagi îi plac fotbaliștii tineri și cu potențial, iar Gică Hagi are curajul să îi arunce în luptă.

Vermeșan e tipul de atacant care aduce ca stil de joc cu marele Rodion Cămătaru. Are fizic și forță, protejează foarte bine mingea, știe și jocul între linii și are o lovitură fantastică de cap.

Sper din tot sufletul să își aleagă corect pașii ce vor urma, deoarece este un tip de atacant care îi lipsește de ani se zile fotbalului românesc. Iar eu vă asigur că îmi voi continua treaba mea la Luceafărul cu o aceeași pasiune și vă asigur că o să mai scot și alți tineri jucători”, a declarat Nicu Butănărașu, potrivit ProSport.

