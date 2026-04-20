Atacantul promovat de Mircea Lucescu, pe lista FCSB-ului. Cine îl propune: “Aduce ca stil de joc cu marele Rodion Cămătaru”

Mircea Lucescu l-a inclus pe Ioan Vermeșan pe lista preliminară a echipei naționale de seniori la începutul lunii martie 2026. Mutarea făcută de regretatul selecţioner al României a surprins pe toată lumea. Vermeşan a prins două meciuri pentru Verona în Serie A, iar multe voci din fotbalul românesc susţin că ar avea un viitor mare în fotbal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nicu Butănărașu, antrenorul care l-a format în România pe Ioan Vermeșan, susţine că jucătorul vrea să se transfere în Serie A, dar ia în calcule şi o mutarea în Liga 1, cum Verona mai mult ca sigur retrogreadează din Serie B.

”Am văzut că a început să joace etapizat la Verona, primind minute din ce în ce mai multe. Sunt convins că o să fie trimis pe teren și ca titular. M-am bucurat enorm când am văzut că a intrat o repriză întreagă împotriva lui AC Milan.

E clar că o să fie foarte greu ca Verona să se mai salveze, dar Vermeșan mi-a spus că ar prefera să continue totuși în Seria A. Nici nivelul Seriei B nu e slab, nu uitați că și Man și Mihăilă au jucat și ei prin Serie B”, a declarat acesta.

El crede că ar putea juca şi pentru FCSB, formaţie care în trecut l-a dorit.