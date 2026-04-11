Dublu moment de doliu la PAOK și pentru Răzvan Lucescu. A murit la 59 de ani!

Radu Constantin Publicat: 11 aprilie 2026, 14:40

Răzvan Lucescu, la funerariile de pe Arena Naţională - Profimedia Images

Atmosferă apăsătoare la PAOK Salonic, care traversează zile extrem de dificile. După pierderea lui Mircea Lucescu, tătăl lui Răzvan Lucescu, clubul grec este din nou în doliu, în urma decesului fostului său jucător, Stefanos Borbokis, la vârsta de 59 de ani.

Vestea tragică vine la doar o zi după înmormântarea lui „Il Luce”, tatăl antrenorului Răzvan Lucescu, tehnicianul actual al echipei din Salonic, amplificând starea de tristețe din cadrul clubului.

Reprezentanții lui PAOK au transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care au subliniat contribuția importantă a lui Borbokis la istoria echipei.

„PAOK își exprimă profunda durere pentru pierderea lui Stefanos Borbokis, care s-a stins astăzi, la vârsta de 59 de ani. Stefanos a servit PAOK cu dedicație, etică și consecvență, lăsându-și amprenta asupra istoriei clubului și în inimile noastre.

A venit la PAOK la 16 ani, a devenit profesionist și din 1985 până în 1994 a purtat tricoul alb-negru de 274 de ori, marcând 39 de goluri.

Relația lui Stefanos cu PAOK nu a fost doar profesională. După încheierea carierei de fotbalist, a rămas alături de PAOK, arătând interes și dragoste. Familiei și rudelor sale le transmitem sincere condoleanțe și le dorim putere și curaj în aceste momente dificile. Să fie ușoară țărâna ce-l va acoperi”, se arată în comunicatul oficial.

