Fenerbahce vrea titlul în Turcia! Fostul star de la Real Madrid, așteptat la Istanbul - Antena Sport

Fenerbahce are nevoie de întăriri pe plan ofensiv pentru a putea concura în acest sezon cu Galatasaray, iar oficialii clubului pregătesc o mutare stelară pentru perioada de transferuri din iarnă.

Potrivit celor de la fotomac.com, Karim Benzema este principala prioritate a turcilor, el fiind ultimul an de contract cu saudiții de la Al-Ittihad. Problema pentru care va trebui să se găsească o soluție este salariul uriaș al francezului.

Karim Benzema la Fenerbahce? Ce variante au turcii pentru transfer

Fenerbahce a avut un start de sezon de coșmar, ratând calificarea în faza principală a UEFA Champions League. Gruparea din Istanbul a început cu stângul și campionatul și se află doar pe locul al patrulea după opt etape.

Domenico Tedesco l-a înlocuit pe Jose Mourinho pe banca echipei, iar acum conducerea promite achiziții de marcă, la fel ca în ultima perioadă de mercato.

Karim Benzema este ținta principală a acestora, el intrând în iarnă în ultimele 6 luni de contract cu Al-Ittihad. Vârful cotat la 7 milioane de euro poate ajunge în Turcia. Fenerbahce va trebui însă să rezolve problema salariului. Francezul încasează 50 de milioane de euro pe an în Arabia Saudită.