Fenerbahce vrea titlul în Turcia! Fostul star de la Real Madrid, așteptat la Istanbul - Antena Sport

Fenerbahce are nevoie de întăriri pe plan ofensiv pentru a putea concura în acest sezon cu Galatasaray, iar oficialii clubului pregătesc o mutare stelară pentru perioada de transferuri din iarnă.
Potrivit celor de la fotomac.com, Karim Benzema este principala prioritate a turcilor, el fiind ultimul an de contract cu saudiții de la Al-Ittihad. Problema pentru care va trebui să se găsească o soluție este salariul uriaș al francezului.
Karim Benzema la Fenerbahce? Ce variante au turcii pentru transfer
Fenerbahce a avut un start de sezon de coșmar, ratând calificarea în faza principală a UEFA Champions League. Gruparea din Istanbul a început cu stângul și campionatul și se află doar pe locul al patrulea după opt etape.
Domenico Tedesco l-a înlocuit pe Jose Mourinho pe banca echipei, iar acum conducerea promite achiziții de marcă, la fel ca în ultima perioadă de mercato.
Karim Benzema este ținta principală a acestora, el intrând în iarnă în ultimele 6 luni de contract cu Al-Ittihad. Vârful cotat la 7 milioane de euro poate ajunge în Turcia. Fenerbahce va trebui însă să rezolve problema salariului. Francezul încasează 50 de milioane de euro pe an în Arabia Saudită.
Cel mai probabil, pentru ca transferul să fie realizabil, ar trebui ca Benzema să accepte o reducere substanțială a salariului. 37 de ani are în prezent fostul jucător de la Real Madrid.
- Decizie radicală luată de Neymar! Brazilianul face totul pentru a reveni în lotul Braziliei pentru CM 2026
- Qatar – Emiratele Arabe Unite (LIVE SCORE, 20:00). Cosmin Olăroiu poate obține “biletele” la World Cup 2026
- Ce transfer a ratat Ianis Hagi în vară! Tricolorul putea ajunge la unul dintre cele mai mari nume din Bundesliga
- Veste bună pentru Ianis Hagi venită din Turcia. O nouă performanță după victoria României cu Austria
- Motivul pentru care Lionel Messi este urmărit penal în Spania!