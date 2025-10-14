Decizie radicală luată de Neymar! Brazilianul face totul pentru a reveni în lotul Braziliei pentru CM 2026 - Antena Sport

Deși cariera sa a fost distrusă de accidentări în ultimii ani, Neymar este hotărât să ia o decizie radicală, pentru a-i demonstra lui Carlo Ancelotti că își merită locul în lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial din 2026.
Fotbalistul în vârstă de 33 de ani și-a anunțat agenții că vrea să revină în fotbalul european și că dorește să plece de la Santos, imediat după ce îi expiră contractul, scadent la finalul acestui an.
Neymar revine în fotbalul european! Ce le-a transmis impresarilor
Neymar vrea să facă tot ce e posibil pentru a fi pe teren la Campionatul Mondial de anul viitor, probabil ultimul turneu final mondial la care ar putea apărea din postura de fotbalist profesionist.
Brazilianul este decis să plece de la Santos și le-a transmis impresarilor săi că vrea să își caute un angajament în Europa, anunță as.com. În vara acestui an, el fusese propus la Inter și Napoli, dar ambele grupări din Serie A i-au închis ușa în nas celui care deține și acum recordul pentru cel mai scump transfer din istorie.
Contractul său expiră în ultima zi a acestui an, iar în prezent cota sa de piață este de 11 milioane de euro. În Europa, Neymar speră să prindă un transfer la o echipă de Champions League, cu speranța că, prin evoluțiile sale, îi va demonstra lui Carlo Ancelotti că merită să meargă la mondial.
Inter Miami este o altă variantă luată în calcul de Neymar, dar prioritatea acestuia rămâne de a reveni în fotbalul de elită al Europei. Barcelona, Paris Saint Germain și Al Hilal sunt echipele pentru care a mai evoluat.
