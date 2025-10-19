Edi Iordănescu a ajuns la trei eșecuri consecutive şi se vorbeşte de demitere în Polonia. Reacţia românului - Antena Sport

Legia a pierdut duminică seară pe terenul lui Zaglebie Lubin, scor 1-3, în runda a 12-a din Ekstraklasa. A fost a treia înfrângere consecutivă suferită de echipa lui Edi Iordănescu. Presa din Polonia cere deja demiterea antrenorului român.

Edi Iordănescu a vorbit despre viitorul său la echipă imediat după eşec, dar şi despre perioada proastă pe care o traversează echipa. „Am pierdut pentru că am fost naivi. Dacă ai 70% posesie și nu marchezi, asta spune multe. Dominarea nu are nicio valoare dacă nu finalizăm acțiunile. Sunt aici de patru luni, niciodată nu i-am acuzat pe jucători, mi-am asumat responsabilitatea. Tot timpul mi-am îndeplinit obiectivele, dar dacă jucăm cu o astfel de naivitate, nu avem nicio șansă la titlu.

Experiența mea îmi dă încredere, la fel și trecutul meu. Nu am venit aici din liga a treia. Am fost la cluburi care au luat trofee, am pregătit echipa națională. Bineînțeles, nu am vreo influență asupra celor care iau deciziile la echipă, dar nu viitorul meu contează, ci viitorul clubului. Sunt nervos și frustrat, dar cele mai importante lucruri sunt viitorul clubului și bucuria fanilor. Îmi cer scuze față de ei pentru perioada prin care au trecut recent”, a declarat fostul selecționer, conform legia.net.

Legia ocupă locul 9 în clasamentul primei ligi din Polonia după acest eșec, fiind la o distanță de 9 puncte de liderul Jagiellonia