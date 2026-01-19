Edi Iordănescu, asaltat de oferte! Fostul selecţioner al României, dorit şi în Europa - Antena Sport

Fostul selecţioner al României, Edi Iordănescu (47 de ani), a anunţat că are mai multe oferte, atât din Arabia Saudită şi China, cât şi din Europa.
AntenaSport anunţa în exclusivitate că Edi Iordănescu s-a înţeles cu Al Shabab, din Arabia Saudită, echipă antrenată în trecut şi de Marius Şumudică. Edi Iordănescu a confirmat discuţiile cu Al Shabab. Singurul impediment ar fi reprezentat de clauza de reziliere uriaşă pe care o are actualul antrenor al lui Al Shabab, Imanol Alguacil (54 de ani). Aceasta este în valoare de 10 milioane de euro.
Edi Iordănescu are mai multe oferte: “Să sperăm că se poate concretiza ceva”
“(n.r. E ceva cu Al-Shabab?) Mi-e greu să mă pronunț. Sunt discuții, au fost și în perioada în care eram la Legia, după ce am plecat și acum. Nu sunt genul… până nu semnezi un contract…
Am mai multe discuții, am două discuții din Europa, una e foarte… sunt și din Golf, dar și din China. Sunt două discuții din zona Golfului, să sperăm că poate se va concretiza ceva.
În vară, eu eram 90% înțeles cu Al-Taawoun și în ultima clipă s-a schimbat toată conducerea. Am zburat acolo și am fost convins de ce am văzut. Am avut un acord dat cu ei și eram înțeles. A căzut și așa a fost destinul, apoi am ajuns la Legia. Nu regret.
A fost o ofertă concretă din Turcia pe care am refuzat-o. Mai este o discuție în Belgia care încă este deschisă”, a declarat Edi Iordănescu pentru digisport.ro.
După ce a plecat de pe banca naţionalei în glorie, cu calificarea din grupe la Campionatul European de pe primul loc, Edi Iordănescu nu a mai antrenat-o decât pe Legia Varşovia. A stat numai 4 luni pe banca echipei poloneze. Antrenorul român a demisionat pe 31 octombrie 2025. Legia a avut un sezon sub aşteptări şi sub comanda lui Edi Iordănescu, dar după aceea s-a prăbuşit complet. În acest moment Legia Varşovia e pe locul 17 din 18 echipe în campionatul Poloniei, cu 19 puncte după 18 etape. Ultimele 3 echipe retrogradează în liga a doua poloneză.
În campionat Legia nu a obţinut nicio victorie de la plecarea lui Edi Iordănescu. Singura victorie a fost în Conference League cu formaţia din Gibraltar Lincoln Red Imps, cu 4-1.
