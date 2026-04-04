Erling Haaland, cifre ireale după tripla cu Liverpool! Ce bornă a atins starul lui Manchester City

Manchester City s-a calificat fără emoții în semifinalele Cupei Angliei, după un succes categoric obținut pe teren propriu în fața celor de la Liverpool, scor 4-0.
Erling Haaland a făcut un joc fantastic pentru formația antrenată de Pep Guardiola, reușind să marcheze trei dintre cele patru goluri ale „cetățenilor”.
Erling Haaland, al 12-lea hat-trick în tricoul lui Manchester City
Manchester City are șanse mari să pună mâna pe încă un trofeu în acest sezon, după triumful din finala Cupei Ligii Angliei. Cu Pep Guardiola în tribune, „cetățenii” s-au calificat în semifinalele Cupei Angliei, după 4-0 cu Liverpool.
Erling Haaland a făcut un nou meci fantastic pentru gruparea de pe Etihad Stadium și a ajuns la 12 triple marcate în tricoul lui Manchester City, depășindu-l pe Harry Kane într-un clasament al celor mai multe hat-trick-uri înscrise, din momentul în care a ajuns în Anglia.
Mai mult decât atât, atacantul norvegian a mai stabilit câteva borne impresionante, fiind și singurul jucător din istorie care marchează de trei ori într-un meci de FA Cup cu Liverpool, disputat pe stadionul „cetățenilor”.
De asemenea, este cel mai rapid hat-trick înscris de un jucător de la City în poarta „cormoranilor”, în mai bine de zece ani. Southampton, Arsenal, Chelsea, Port Vale, Leeds sau West Ham ar putea fi unul dintre adversarii lui City mai departe.
🚨💣 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 𝐁𝐑𝐎𝐊𝐄𝐍! 🔥
Erling Haaland scores a hat-trick against Liverpool.
— First FA Cup hat-trick by any player in a Manchester City vs Liverpool fixture at the Etihad
— Haaland has now scored multiple goals in every competitive meeting against Liverpool this… pic.twitter.com/GcXTfvs0eP
— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 4, 2026
