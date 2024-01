Fază uluitoare în Turcia! Moruţan a primit penalty, după ce şi-a călcat un adversar în careu. Sefer, show total în Israel - Antena Sport

„A fost o victorie a echipei. Am avut o prestație solidă și trebuie să continuăm în același ritm. Am muncit mult în ultimele săptămâni. Traversez o perioadă bună. Am poftă de fotbal, de goluri și sunt fericit.

M-am obișnuit mai greu cu stilul, dar antrenorul Elyaniv Barda a avut încredere în mine. Pe această cale îi mulțumesc”, a spus Sefer după victoria de marți seară„, a spus Sefer după meci.

Ex-rapidistul a fost integralist în acest meci. Hapoel Petah-Tikva a jucat în zece oameni din min. 19, când a fost eliminat ecuadorianul Jean Quinonez.

Clasament

1. Maccabi Tel Aviv 39 puncte (16 jocuri)

2. Maccabi Haifa 37 (16)

3. Hapoel Haifa 33 (17)

4. Hapoel Beer Sheva 30 (17)

5. Maccabi Netanya 24 (17)