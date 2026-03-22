Final dramatic pentru Răzvan Lucescu. A pierdut în minutul 90+5

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a pierdut duminică seara, în deplasare, scor 1-2, cu Volos, în etapa a 26-a din prima divizie greacă.
Chiar dacă oaspeţii au deschis scorul, prin Jeremejeff, în minutul 13, gazdele au revenit în repriza secundă. David Martinez a egalat, în minutul 64, iar Jan Hurtado a înscris golul victoriei pentru echipa lui Konstantinos Bratsos, în minutul 90+5. Volos – PAOK 2-1, prima înfrângere pentru echipa lui Lucescu jr. după 12 meciuri consecutive în campionat.
În clasament conduce AEK Atena, cu 60 de puncte, urmată de Olympiacos, cu 58, şi de PAOK, cu 57 de puncte. Volos e a 7-a, având 31 de puncte.
