Răzvan Lucescu l-a răpus pe marele Rafa Benitez. PAOK a câștigat derby-ul cu Panathinaikos - Antena Sport

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, s-a impus în ultimul ei meci al anului în derby-ul cu Panathinaikos, scor 2-0. Tehnicianul român a câștigat astfel duelul de pe banca tehnică pe care l-a avut cu legendarul Rafa Benitez, câștigător de Liga Campionilor cu Liverpool în 2005.
PAOK și-a luat revanșa după eșecul surprinzător obținut cu Atromitos în Superliga Greciei și a învins-o pe Panathinaikos într-un derby al campionatului. Golurile înscrise de Giannis Konstantelias și de Anestis Mythou au adus pentru alb-negri.
PAOK câștigă derby-ul cu Panathinaikos
Prima reușită a trupei din Salonic a venit în minutul 39, când Konstantelias a deschis scorul din pasa lui Taison. În partea a doua, PAOK a marcat din nou în minutul 53.
Panathinaikos, a doua cea mai titrată echipă din Grecia, după Olympiacos, nu a avut forța să intre în meci, astfel că elevii lui Rafa Benitez au pierdut cu 2-0. În urma rezultatului, trupa din Salonic a urcat provizoriu pe locul 2, la un singur punct de liderul Olympiacos.
De cealaltă parte, Panathinaikos rămâne pe poziția 6, cu 22 de puncte, la 14 de prima poziție din Superliga Greciei.
