Răzvan Lucescu l-a răpus pe marele Rafa Benitez. PAOK a câștigat derby-ul cu Panathinaikos - Antena Sport

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, s-a impus în ultimul ei meci al anului în derby-ul cu Panathinaikos, scor 2-0. Tehnicianul român a câștigat astfel duelul de pe banca tehnică pe care l-a avut cu legendarul Rafa Benitez, câștigător de Liga Campionilor cu Liverpool în 2005.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

PAOK și-a luat revanșa după eșecul surprinzător obținut cu Atromitos în Superliga Greciei și a învins-o pe Panathinaikos într-un derby al campionatului. Golurile înscrise de Giannis Konstantelias și de Anestis Mythou au adus pentru alb-negri.

PAOK câștigă derby-ul cu Panathinaikos

Prima reușită a trupei din Salonic a venit în minutul 39, când Konstantelias a deschis scorul din pasa lui Taison. În partea a doua, PAOK a marcat din nou în minutul 53.

Panathinaikos, a doua cea mai titrată echipă din Grecia, după Olympiacos, nu a avut forța să intre în meci, astfel că elevii lui Rafa Benitez au pierdut cu 2-0. În urma rezultatului, trupa din Salonic a urcat provizoriu pe locul 2, la un singur punct de liderul Olympiacos.