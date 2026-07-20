Fratele lui Yamal a ajuns pe teren după ce Spania a cucerit Cupa Mondială! Ce i-a făcut unui polițist: a devenit imediat viral

Spania este noua campioană mondială, iar Lamine Yamal este acum favorit la câștigarea Balonului de Aur, la doar 19 ani. Însă starul Barcelonei nu a fost cel care a atras toate privirile după ce Spania a învins Argentina, ci fratele său mai mic, Keyne.
Băiatul de doar trei ani a devenit un adevărat star pe parcursul turneului, fiind urmărit în permanență de camere.
Keyne a ajuns pe teren
Dacă până la momentul finalei, Keyne a generat multe meme-uri cu reacțiile sale în tribune în timpul meciurilor, de data asta a ajuns și pe teren. A fost filmat când a alergat în viteză în brațele fratelui său când l-a văzut prima dată, s-a pozat cu acesta și Cupa Mondială, dar a fost și surprins în timp ce a inventat un salut cu un polițist! Nu a ezitat nici să joace fotbal.
Keyne este fratele vitreg al lui Lamine Yamal, din partea mamei, Sheila Ebana. Aceasta l-a născut pe Lamine când era foarte tânără iar relația cu tatăl jucătorului, Mounir Nasraoui, nu a continuat. Lamine Yamal a vorbit adesea despre importanța familiei sale.
„Eu am crescut într-un apartament unde bucătăria și dormitorul erau în același loc. Acum îmi văd mama fericită, văd cum fratele meu are copilăria pe care mi-aș fi dorit-o și asta mă face cel mai fericit” spunea Yamal la un podcast “Resonancia de Corazón con Jose Ramon de la Morena”. Într-un alt interviu, Yamal a spus cât se poate de clar: „Fratele meu mai mic înseamnă totul pentru mine. Sunt îndrăgostit de el, e ca și cum ar fi fiul meu” a mai spus Yamal, conform The Athletic.
Lamine Yamal shares a World Cup memory with his little brother Keyne 🇪🇸🏆
[📸: via/ GettyImages] pic.twitter.com/iN2qoJdzS2
— Complex (@Complex) July 20, 2026
😂 Lamine Yamal’s little brother just stole the entire World Cup final celebrations!
📸 Face-planted right in front of the photographer
🫂 Wrapped his hero in the biggest hug
⚽️ Hit the pitch for some proper football
🧩 Went for a cheeky nutmeg
🧢 Rocked a cap three sizes too… pic.twitter.com/VznzzQxcX6
— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 20, 2026
The moment Keyne finally spotted his big brother, Lamine Yamal, on the pitch after Spain’s win over Argentina… he couldn’t hold back the emotions and ran straight into his arms. Proud brother moment🥹🫂❤️ pic.twitter.com/6uYnXbqy5x
— Beri🌚 (@beri_grizou) July 20, 2026
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