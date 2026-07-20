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Fratele lui Yamal a ajuns pe teren după ce Spania a cucerit Cupa Mondială! Ce i-a făcut unui polițist: a devenit imediat viral

Sebastian Ujica Publicat: 20 iulie 2026, 9:13

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Fratele lui Yamal a ajuns pe teren după ce Spania a cucerit Cupa Mondială! Ce i-a făcut unui polițist: a devenit imediat viral

Fratele vitreg al lui Lamine Yamal, Keyne, s-a născut în 2022 / Getty Images

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Spania este noua campioană mondială, iar Lamine Yamal este acum favorit la câștigarea Balonului de Aur, la doar 19 ani. Însă starul Barcelonei nu a fost cel care a atras toate privirile după ce Spania a învins Argentina, ci fratele său mai mic, Keyne.

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Băiatul de doar trei ani a devenit un adevărat star pe parcursul turneului, fiind urmărit în permanență de camere.

Keyne a ajuns pe teren

Dacă până la momentul finalei, Keyne a generat multe meme-uri cu reacțiile sale în tribune în timpul meciurilor, de data asta a ajuns și pe teren. A fost filmat când a alergat în viteză în brațele fratelui său când l-a văzut prima dată, s-a pozat cu acesta și Cupa Mondială, dar a fost și surprins în timp ce a inventat un salut cu un polițist! Nu a ezitat nici să joace fotbal.

Keyne este fratele vitreg al lui Lamine Yamal, din partea mamei, Sheila Ebana. Aceasta l-a născut pe Lamine când era foarte tânără iar relația cu tatăl jucătorului, Mounir Nasraoui, nu a continuat. Lamine Yamal a vorbit adesea despre importanța familiei sale.

„Eu am crescut într-un apartament unde bucătăria și dormitorul erau în același loc. Acum îmi văd mama fericită, văd cum fratele meu are copilăria pe care mi-aș fi dorit-o și asta mă face cel mai fericit” spunea Yamal la un podcast “Resonancia de Corazón con Jose Ramon de la Morena”. Într-un alt interviu, Yamal a spus cât se poate de clar: „Fratele meu mai mic înseamnă totul pentru mine. Sunt îndrăgostit de el, e ca și cum ar fi fiul meu” a mai spus Yamal, conform The Athletic.

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