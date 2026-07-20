Anunțul făcut de Kane, după ce Anglia a ratat calificarea în finala Mondialului! Ce spune despre retragere și despre Tuchel

Cupa Mondială a ajuns în 2026 la o țară care îl mai cucerise o singură dată. N-a fost însă Anglia, cea care continuă așteptarea de 60 de ani, ci Spania, învingătoarea din marea finală contra Argentinei.

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Dezamăgirea englezilor a fost cu atât mai mare cu cât a condus în semifinala cu Argentina până spre final.

Kane îl apără pe Tuchel

Ținta criticilor după înfrângerea Angliei din semifinală a fost selecționerul Thomas Tuchel. Germanul a fost pus la zid pentru tactica defensivă din finalul meciului cu Argentina și schimbările care au făcut ca Anglia să aibă doar 12% posesia mingii în ultima jumătate de oră din acel meci. Harry Kane însă spune că Tuchel trebuie să rămână pe banca Angliei, în ciuda acestui eșec.

„Este unul dintre principalele motive pentru care am ajuns aici. Este unul dintre principalele motive pentru care am obținut cea mai bună clasare a noastră din ultimii 60 de ani.

După seara trecută rămân multe întrebări de tipul «ce-ar fi fost dacă?» și va fi nevoie de timp pentru a procesa totul. Și pentru el la fel. Doar pentru că este unul dintre cei mai buni antrenori din lume nu înseamnă că va lua de fiecare dată decizia corectă. La fel se întâmplă și cu jucătorii de pe teren. Cu toții greșim și trebuie să încercăm să devenim mai buni.