Anunțul făcut de Kane, după ce Anglia a ratat calificarea în finala Mondialului! Ce spune despre retragere și despre Tuchel

Cupa Mondială a ajuns în 2026 la o țară care îl mai cucerise o singură dată. N-a fost însă Anglia, cea care continuă așteptarea de 60 de ani, ci Spania, învingătoarea din marea finală contra Argentinei.
Dezamăgirea englezilor a fost cu atât mai mare cu cât a condus în semifinala cu Argentina până spre final.
Kane îl apără pe Tuchel
Ținta criticilor după înfrângerea Angliei din semifinală a fost selecționerul Thomas Tuchel. Germanul a fost pus la zid pentru tactica defensivă din finalul meciului cu Argentina și schimbările care au făcut ca Anglia să aibă doar 12% posesia mingii în ultima jumătate de oră din acel meci. Harry Kane însă spune că Tuchel trebuie să rămână pe banca Angliei, în ciuda acestui eșec.
„Este unul dintre principalele motive pentru care am ajuns aici. Este unul dintre principalele motive pentru care am obținut cea mai bună clasare a noastră din ultimii 60 de ani.
După seara trecută rămân multe întrebări de tipul «ce-ar fi fost dacă?» și va fi nevoie de timp pentru a procesa totul. Și pentru el la fel. Doar pentru că este unul dintre cei mai buni antrenori din lume nu înseamnă că va lua de fiecare dată decizia corectă. La fel se întâmplă și cu jucătorii de pe teren. Cu toții greșim și trebuie să încercăm să devenim mai buni.
Fanii au dreptul să fie furioși. Cred că Thomas (nr Tuchel) știa mai bine decât oricine, atunci când a acceptat postul, că presiunea va fi uriașă și miza pe măsură. Cred că are nevoie de timp pentru a procesa totul. A fost o călătorie nebună. Multe momente bune și, evident, acel mare moment dureros. Este și primul lui turneu. A învățat din relația cu jucătorii, din presiune, din atmosfera competiției și din deplasări.
Toate acestea ne vor face mai buni în viitor” a spus Harry Kane pentru Sky Sports.
Vrea să joace și la Mondialul din 2030
Kane a ratat titlul de golgheter de la Mondial. A fost depășit inclusiv de coechipierul său, Jude Bellingham, în clasamentul final. Cu toate astea, rămâne al doilea favorit la Balonul de Aur. La 33 de ani, Kane spune că vrea să joace și la următoarea ediție a Campionatului Mondial.
„Vin după cel mai bun sezon al carierei mele și urmează să împlinesc 33 de ani. Este imposibil de spus ce va fi peste patru ani, e foarte departe.
Am mai spus-o: să joc pentru Anglia este cea mai mare ambiție a mea. Mă simt la fel de bine ca oricând. Vom vedea. Nu îmi pun niciodată limite în privința acestor lucruri. Atât timp cât voi continua să joc la nivelul la care joc acum, voi reprezenta Anglia. Dar patru ani înseamnă mult timp. Nu vreau să mă las dus de val” a mai spus Kane.
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