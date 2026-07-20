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Nu Messi, Yamal sau Rodri! Catalanii vin cu o variantă șoc: cine ar trebui să câștige Balonul de Aur

Sebastian Ujica Publicat: 20 iulie 2026, 10:31

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Nu Messi, Yamal sau Rodri! Catalanii vin cu o variantă șoc: cine ar trebui să câștige Balonul de Aur

Spania a câștigat pentru a doua oară în istorie titlul mondial / Getty Images

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Spania a câștigat Campionatul Mondial după o finală ajunsă în prelungiri contra Argentinei. Un succes care răstoarnă calculele pentru Balonul de Aur, în condițiile în care Messi era favorit înaintea meciului.

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Câștigătoarea Cupei Mondiale a dat aproape de fiecare dată și Balonul de Aur. Excepție: chiar data trecută când Spania a pus mâna pe marele trofeu colectiv, iar Messi l-a obținut pe cel individual.

Catalanii propun o variantă șoc

Deși Lamine Yamal sau Rodri sunt variantele cele mai plauzibile în acest moment pentru ca Balonul de Aur să ajungă la un jucător spaniol, catalanii de la Mundo Deportivo vin cu o altă opțiune. Una total neașteptată, susținută însă de cifre, spun jurnaliștii catalani. Este vorba despre Pau Cubarsi.

Desemnat cel mai bun tânăr jucător de la Mondial, Cubarsi a avut un turneu final fantastic. Spania a primit un singur gol tot turneul. El a realizat 24 de recuperări, a avut procentaj al paselor de 96%, în 6 meciuri Spania nu a primit gol și a câștigat 12 dueluri aeriene. Realizările lui Cubarsi sunt la același nivel cu cele ale lui Fabio Cannavaro la Mondialul din 2006, scriu cei de la Mundo Deportio. Mai mult, înaintea lui Cannavaro, Matthias Sammer a fost fundașul care a câștigat Balonul de Aur cu cifre similare cu ale lui Cubarsi: mai multe recuperări, 28, însă procentaj al paselor mai mic și mai puține meciuri fără gol primit.

„Dacă adăugăm și titlul din La Liga obținut de Barcelona, există argumente pentru câștigarea Balonului de Aur” spun jurnaliștii catalani. Totuși, casele de pariuri nu cred într-un asemenea scenariu: Cubarsi are cota 66 în acest moment.

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Lamine Yamal, marele favorit

Un alt argument al catalanilor pentru Pau Cubarsi este lipsa unui candidat cert care să pună mâna pe trofeu. Lamine Yamal este marele favorit în acest moment, atât la casele de pariuri, cât și în polymarket. Însă acesta a avut o evoluție mai degrabă ștearsă la turneul final și nici în finală nu a impresionat.

La casele de pariuri, Rodri este în acest moment al treilea cotat, după ce a primit premiul pentru cel mai bun jucător al turneului, iar al doilea favorit este Harry Kane. Însă acesta ar fi tras în jos de faptul că nu a câștigat nici Campionatul Mondial, nici Champions League. Kylian Mbappe este singurul care mai are cotă dintr-o singură cifră pentru câștigarea Balonului de Aur, însă e tras în jos de aceleași argumente ca Harry Kane. Avantajul său este însă că a fost golgheterul Mondialului.

Olise, Haaland sau Bellingham sunt următorii în clasament, însă cu cote de peste 20 în acest moment.

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