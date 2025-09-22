Florinel Coman, dublă pentru Al-Gharafa! De când nu mai marcase românul - Antena Sport

Florinel Coman a revenit în primul 11 pentru qatarezii de la Al-Gharafa, iar evoluția românului a fost una excelentă în disputa cu Muaither SC, fosta echipă a lui Denis Alibec.
Din păcate, prestația internaționalului român a fost eclipsată de eșecul usturător suferit de echipa sa, în etapa a doua din prima ligă a Qatarului.
Florinel Coman a marcat de două ori în disputa cu Muaither SC
Florinel Coman începe să aibă evoluții din ce în ce mai bune în noul sezon. Fotbalistul român a fost titular luni în eșecul suferit de Al-Gharafa, scor 2-5 cu Muaither SC.
Gazdele au deschis scorul după doar 16 minute, însă Coman a echilibrat situația pe tabelă 10 minute mai târziu, când a transformat o lovitură de la 11 metri.
Din păcate pentru echipa românului, cei de la Muaither SC au mai înscris de două ori până la pauză. În partea secundă, Coman a ieșit din nou în evidență și a redus din diferență în minutul 53.
A fost insuficient însă, asta pentru că gazdele au mai marcat în alte două rânduri până la finalul partidei. Coman a fost înlocuit după 63 de minute. Ultima oară când românul a marcat a fost într-un Cagliari – Parma, la debutul în Serie A. Acel meci a avut loc pe 9 februarie 2025, ceea ce înseamnă că atacantul de 27 de ani a avut o pauză de 7 luni și jumătate fără să înscrie.
