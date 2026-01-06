Motivul pentru care Radu Drăgușin ezită să se transfere în Serie A. Italienii au dezvăluit totul - Antena Sport

Închide meniul
Motivul pentru care Radu Drăgușin ezită să se transfere în Serie A. Italienii au dezvăluit totul

Viviana Moraru Publicat: 6 ianuarie 2026, 16:17

Radu Drăguşin, la Tottenham - Profimedia

Italienii au dezvăluit motivul pentru care Radu Drăgușin ezită să accepte oferta primită din Serie A. Fundașul român este dorit de Fiorentina, formație care a avut un sezon de coșmar și ocupă ultimul loc în Italia.  

În această iarnă, trupa „Viola” l-a adus ca director sportiv pe Fabio Paratici, de la Tottenham. Italianul a fost cel care l-a pus pe lista de transferuri pe Radu Drăgușin. 

Motivul pentru care Radu Drăgușin ezită să se transfere în Serie A 

Conform italienilor, Radu Drăgușin ar trebui să-și reducă pretențiile salariale, în cazul în care va ajunge la Fiorentina. Fundașul român câștigă anual suma de trei milioane de euro la Tottenham. 

Totodată, Drăgușin nu ar fi încântat să semneze cu Fiorentina ținând cont și de situația dezastruoasă a clubului, care are 12 puncte, după 18 meciuri disputate. Clubul „Viola” este la trei puncte distanță de locul 17, loc care asigură salvarea de la retrogradare. 

„Fundașul central al lui Tottenham era deja luat în considerare în urmă cu mai bine de o lună, când clubul englez a fost reticent în a-l elibera. În plus, există concurență pentru Drăgușin și nu va fi ușor să-l aducă de la Tottenham, deoarece el însuși nu este convins că Fiorentina este o nouă destinație, având în vedere statutul lor actual de pe ultimul loc în clasamentul din Serie A. 

Se va încerca convingerea lui, dar dacă tranzacția merge mai departe, salariul său net de 3 milioane de euro pe sezon va trebui redus. Alternativele sunt însă Rodrigo Becao (fost jucător la Udinese) de la Fenerbahçe și Diego Coppola, care a plecat de la Verona în vară pentru a pleca la Brighton. Dintre cei doi, fundașul central brazilian pare opțiunea mai ușoară datorită costului său redus”, au notat italienii de la tuttomercatoweb.com. 

Comentarii


