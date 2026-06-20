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Fostul jucător al lui Real Madrid a suferit un infarct, la numai 40 de ani! A fost operat de urgenţă după meci

Bogdan Stănescu Publicat: 20 iunie 2026, 17:38

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Fostul jucător al lui Real Madrid a suferit un infarct, la numai 40 de ani! A fost operat de urgenţă după meci

Fernando Gago (primul din dreapta), într-un duel cu Messi / Hepta

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Fernando Gago (40 de ani), fost jucător la Real Madrid, în prezent antrenor la clubul chilian Universidad de Chile, a suferit un infarct.

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Chiar dacă se simţea rău, după meciul câştigat de echipa lui, cu 2-0, contra lui O’Higgins, Gago a participat la conferinţa de presă de după meci.

Fernando Gago a suferit un infarct

Vă informăm că antrenorul nostru, Fernando Gago, a fost supus unei serii de examene cardiovasculare și nu va conduce antrenamentele de astăzi”, a transmis clubul Universidad de Chile pe reţelele sociale, precizând că fostul internaţional argentinian este bine în acest moment, fiind îngrijit de “o echipă medicală cu foarte buni profesionişti”.

Am avut ocazia să fiu cu el și cu Verónica, soția sa, și l-am văzut bine dispus, liniștit. A primit îngrijiri la timp, ceea ce este important pentru recuperarea care urmează”, a dezvăluit preşedinta clubului, Cecilia Pérez, care l-a vizitat la spital.

Mi-a povestit că de la prima oră se simțea ciudat, că avea o durere în piept. I s-a spus că ar trebui să facă analize și să meargă la o unitate medicală, dar nu a vrut, pentru că dorea să fie alături de băieți”, a precizat Cecilia Pérez.

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Fernando Gago a evoluat în 61 de meciuri pentru naţionala Argentinei. În perioada activităţii de jucător, a evoluat pentru cluburile Boca Juniors, Real Madrid, AS Roma, Valencia sau Velez Sarsfield.

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