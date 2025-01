Gabi Balint a avut un mesaj pentru Ianis Hagi! Ce i-a transmis după golul marcat în Rangers - Celtic 3-0: "E un luptător" - Antena Sport

Ianis Hagi, după Rangers - Celtic 3-0 / Profimedia Gabi Balint a vorbit cu Ianis Hagi a doua zi după ce internaţionalul român a marcat în victoria categorică a celor de la Rangers în derby-ul cu Celtic. Echipa de pe Ibrox şi-a umilit rivala în Old Firm cu 3-0. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ianis Hagi a deschis scorul în minutul 7 al partidei, cu un şut pe jos, de la aproximativ 20 de metri. Acesta a fost primul gol marcat de Hagi în acest sezon. Gabi Balint este convins că Ianis Hagi poate fi fotbalistul anului 2025 Pe lângă golul marcat, Ianis Hagi a fost unul dintre cei mai periculoşi jucători de pe teren, fiind desemnat chiar omul meciului în victoria contra lui Celtic. Prestaţia lui Ianis Hagi a fost lăudată de Gabi Balint. Fostul mare fotbalist a vorbit la o zi distanţă de meci cu jucătorul celor de la Rangers şi a avut un mesaj special pentru el. Ianis Hagi este pariul lui Gabi Balint în acest sezon, fostul mare fotbalist fiind convins că internaţionalul român poate fi fotbalistul anului 2025: Reclamă

„E un luptător. Azi am vorbit cu el și i-am zis că e pariul meu pentru 2025. I-am zis că-l aștept să fie fotbalistul anului 2025.

Am vorbit și cu Gică, era fericit. E un băiat care va putea da mai mult în acest an”, a declarat Gabi Balint, la digisport.ro.

În ciuda succesului categoric din Old Firm al celor de la Rangers, Celtic rămâne lider detaşat în Scoţia, după 19 etape. Echipa lui Brendan Rodgers are 50 de puncte, în timp ce formaţia lui Philippe Clement are 39 de puncte.

