Ghinion pentru Andrea Compagno! Atacantul italian s-a accidentat grav în meciul de titlu. Verdict crunt al medicilor - Antena Sport

Ajuns în Coreea de Sud după ce a rupt plasele în China, Andrea Compagno și-a trecut în palmares titlul de campion alături de Jeonbuk Hyundai Motors, echipă care a fost antrenată în trecut și de Dan Petrescu.

Din păcate, meciul în care colegii săi au sărbătorit s-a transformat într-unul de coșmar pentru vârful italian, care s-a accidentat grav și a fost scos de pe teren în minutul 35.

Andrea Compagno, accidentare gravă în meciul în care Jeonbuk a câștigat titlul

Deși trebuia să fie o sărbătoare pentru el, meciul cu Suwon FC, cel în urma căruia echipa sa a cucerit titlul de campioană în Coreea de Sud, a fost unul de coșmar pentru Andrea Compagno.

Fostul atacant al celor de la FCSB a deschis scorul după doar două minute, dar a suferit o accidentare serioasă și a fost scos de pe teren în minutul 35 al partidei.

Potrivit celor de la golazo.ro, verdictul medicilor a fost unul crunt pentru fotbalist: ruptură de ligamente încrucișate. El urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale și va absenta aproximativ șase luni de pe gazon.