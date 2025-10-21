Ghinion pentru Andrea Compagno! Atacantul italian s-a accidentat grav în meciul de titlu. Verdict crunt al medicilor - Antena Sport

Ajuns în Coreea de Sud după ce a rupt plasele în China, Andrea Compagno și-a trecut în palmares titlul de campion alături de Jeonbuk Hyundai Motors, echipă care a fost antrenată în trecut și de Dan Petrescu.
Din păcate, meciul în care colegii săi au sărbătorit s-a transformat într-unul de coșmar pentru vârful italian, care s-a accidentat grav și a fost scos de pe teren în minutul 35.
Andrea Compagno, accidentare gravă în meciul în care Jeonbuk a câștigat titlul
Deși trebuia să fie o sărbătoare pentru el, meciul cu Suwon FC, cel în urma căruia echipa sa a cucerit titlul de campioană în Coreea de Sud, a fost unul de coșmar pentru Andrea Compagno.
Fostul atacant al celor de la FCSB a deschis scorul după doar două minute, dar a suferit o accidentare serioasă și a fost scos de pe teren în minutul 35 al partidei.
Potrivit celor de la golazo.ro, verdictul medicilor a fost unul crunt pentru fotbalist: ruptură de ligamente încrucișate. El urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale și va absenta aproximativ șase luni de pe gazon.
- 13 goluri în 26 de meciuri a marcat Andrea Compagno pentru Jeonbuk
- 2,8 milioane de euro este cota de piață a atacantului
- Walter Zenga şi-a schimbat părerea despre Chivu: “Cristian poate părea dur, dar e un om special!” Ce calităţi vede la român
- FCSB, arbitrată de o “veche cunoștință” la meciul cu Bologna. Ultima dată a câștigat cu 3-0 cu el la centru
- Al-Gharafa, umilită în Liga Campionilor Asiei. Ce a făcut Florinel Coman
- Un oficial de la Legia Varșovia “a dat cărțile pe față” despre Edi Iordănescu: “E adevărat”
- Pe urmele tatălui! Cristiano Ronaldo Jr, prima convocare la naționala Portugaliei