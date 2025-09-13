Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrea Compagno nu se opreşte! Fostul atacant de la FCSB a înscris un nou gol decisiv în Coreea de Sud - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Andrea Compagno nu se opreşte! Fostul atacant de la FCSB a înscris un nou gol decisiv în Coreea de Sud

Andrea Compagno nu se opreşte! Fostul atacant de la FCSB a înscris un nou gol decisiv în Coreea de Sud

Publicat: 13 septembrie 2025, 15:42

Comentarii
Andrea Compagno nu se opreşte! Fostul atacant de la FCSB a înscris un nou gol decisiv în Coreea de Sud

Andrea Compagno / Instagram Andrea Compagno

Andrea Compagno continuă forma bună din Coreea de Sud. Fostul atacant de la FCSB a fost din nou decisiv pentru Jeonbuk Hyundai Motors, formaţie care a câştigat meciul contra celor de la Daejeon Hana Citizen cu 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unicul gol al partidei a fost marcat de Andrea Compagno. În urma acestui succes, Jeonbuk a ajuns la 66 de puncte şi are 20 de puncte avans faţă de Gimcheon Sangmu, ocupanta locului secund.

Andrea Compagno, un nou gol decisiv pentru Jeonbuk

Italianul a fost introdus pe teren în minutul 56 şi a avut nevoie de doar 9 minute pentru a înscrie. În minutul 65, el a deshcis scorul după ce a transformat o lovitură de la 11 metri.

În cele din urmă, golul italianului s-a dovedit a fi golul victoriei pentru liderul Jeonbuk Hyundai Motors. În total, Compagno a marcat 12 goluri în 23 de meciuri pentru Jeonbuk, în K League 1.

În total, fostul atacant de la FCSB are în cont 17 goluri în toate competiţiile, dacă punem la socoteală şi meciurile din Cupa Coreei de Sud şi AFC Champions League Two.

Reclamă
Reclamă

Andrea Compagno a ajuns la Jeonbuk Hyundai în februarie 2025, din postura de jucător liber de contract, după ce s-a despărţit de chinezii de la TJ Jinmen Tiger. În februarie 2024, după ce nu a mai fost dorit de FCSBm el a ajuns la formaţia din China pentru 120.000 de euro.

  • 1,5 milioane de euro plătea Gigi Becali pentru transferul lui Andrea Compagno de la FCU Craiova
  • 2,8 milioane de euro este cota de piaţă a atacantului italian, potrivit transfermarkt.com
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Noi imagini de la răfuiala cu bâte din Craiova. Un bărbat a murit pe loc după o lovitură puternică
Observator
Noi imagini de la răfuiala cu bâte din Craiova. Un bărbat a murit pe loc după o lovitură puternică
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar afla și o româncă
Fanatik.ro
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar afla și o româncă
16:42
Mircea Lucescu poate avea o nouă soluție de convocare. Jucătorul care a primit dreptul să reprezinte România
16:34
VIDEOAlertă din China! S-a accidentat Alex Mitriță. Jucătorul a fost înlocuit imediat
16:34
Mesajul transmis de Dinamo, după ce Josue Homawoo s-a prăbușit pe teren și a făcut o criză epileptică
16:12
Elias Charalambous sună adunarea înainte de Csikszereda – FCSB: „Trebuie să dăm tot ce avem mai bun”
15:59
Metaloglobus – CFR Cluj LIVE TEXT (21:30). Oaspeţii, fără Zouma şi Slimani la Clinceni
15:41
Când semnează cu Steaua Dragoş Nedelcu! Anunţul conducerii roş-albaştrilor
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” 3 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 4 Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români 5 Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!” 6 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic