Andrea Compagno nu se opreşte! Fostul atacant de la FCSB a înscris un nou gol decisiv în Coreea de Sud - Antena Sport

Andrea Compagno continuă forma bună din Coreea de Sud. Fostul atacant de la FCSB a fost din nou decisiv pentru Jeonbuk Hyundai Motors, formaţie care a câştigat meciul contra celor de la Daejeon Hana Citizen cu 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unicul gol al partidei a fost marcat de Andrea Compagno. În urma acestui succes, Jeonbuk a ajuns la 66 de puncte şi are 20 de puncte avans faţă de Gimcheon Sangmu, ocupanta locului secund.

Andrea Compagno, un nou gol decisiv pentru Jeonbuk

Italianul a fost introdus pe teren în minutul 56 şi a avut nevoie de doar 9 minute pentru a înscrie. În minutul 65, el a deshcis scorul după ce a transformat o lovitură de la 11 metri.

În cele din urmă, golul italianului s-a dovedit a fi golul victoriei pentru liderul Jeonbuk Hyundai Motors. În total, Compagno a marcat 12 goluri în 23 de meciuri pentru Jeonbuk, în K League 1.

În total, fostul atacant de la FCSB are în cont 17 goluri în toate competiţiile, dacă punem la socoteală şi meciurile din Cupa Coreei de Sud şi AFC Champions League Two.