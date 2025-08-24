Giani Kiriță a auzit de oferta primită de Ianis Hagi și a venit cu un mesaj direct: "Să o accepte imediat!" - Antena Sport

Giani Kiriță a vorbit despre situația lui Ianis Hagi, care încă nu și-a găsit niciun angajament. Fostul jucător a auzit că românul are pe masă o ofertă din Turcia și l-a sfătuit pe fiul lui Gică Hagi să o accepte imediat.

Fatih Karagumruk este echipa care l-a ofertat pe Ianis Hagi. Nou promovata din Super Lig i-a oferit un salariu uriaș românului, de 1 milion de euro, dar și un procent dintr-un viitor transfer.

Giani Kiriță, mesaj direct pentru Ianis Hagi după oferta din Turcia

În opinia lui Giani Kiriță, Ianis Hagi ar trebui să accepte imediat propunerea celor de la Fatih Karagumruk. Fostul jucător este de părere că fiul „Regelui” are nevoie de minute și a dat de înțeles că mutarea ar fi una benefică, având în vedere că, în opinia sa, campionatul din Turcia este puternic.

„În primul rând, dacă i s-a pus pe masă oferta asta, trebuie să o accepte imediat! Doi la mână, campionatul Turciei este unul foarte bun și puternic. La ora actuală, pentru Ianis, este foarte important să joace. Pentru tine, ca jucător, trebuie să-ți găsești echipă și să joci. Este tânăr și trebuie să joace.

Dacă nu s-a concretizat până acum o echipă la nivelul lui Rangers, este binevenită orice echipă. Ca fotbalist, dacă stai pe bară, îți scade din valoare și moral. E păcat să nu accepte oferta.