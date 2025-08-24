Giani Kiriță a auzit de oferta primită de Ianis Hagi și a venit cu un mesaj direct: "Să o accepte imediat!" - Antena Sport

Închide meniul
Giani Kiriță a auzit de oferta primită de Ianis Hagi și a venit cu un mesaj direct: "Să o accepte imediat!"

Home | Fotbal | Fotbal extern | Giani Kiriță a auzit de oferta primită de Ianis Hagi și a venit cu un mesaj direct: “Să o accepte imediat!”

Giani Kiriță a auzit de oferta primită de Ianis Hagi și a venit cu un mesaj direct: “Să o accepte imediat!”

Alex Ioniță Publicat: 24 august 2025, 16:22

Giani Kiriță a auzit de oferta primită de Ianis Hagi și a venit cu un mesaj direct: Să o accepte imediat!

Giani Kiriță a vorbit despre situația lui Ianis Hagi, care încă nu și-a găsit niciun angajament. Fostul jucător a auzit că românul are pe masă o ofertă din Turcia și l-a sfătuit pe fiul lui Gică Hagi să o accepte imediat.

Fatih Karagumruk este echipa care l-a ofertat pe Ianis Hagi. Nou promovata din Super Lig i-a oferit un salariu uriaș românului, de 1 milion de euro, dar și un procent dintr-un viitor transfer.

Giani Kiriță, mesaj direct pentru Ianis Hagi după oferta din Turcia

În opinia lui Giani Kiriță, Ianis Hagi ar trebui să accepte imediat propunerea celor de la Fatih Karagumruk. Fostul jucător este de părere că fiul „Regelui” are nevoie de minute și a dat de înțeles că mutarea ar fi una benefică, având în vedere că, în opinia sa, campionatul din Turcia este puternic.

„În primul rând, dacă i s-a pus pe masă oferta asta, trebuie să o accepte imediat! Doi la mână, campionatul Turciei este unul foarte bun și puternic. La ora actuală, pentru Ianis, este foarte important să joace. Pentru tine, ca jucător, trebuie să-ți găsești echipă și să joci. Este tânăr și trebuie să joace.

Dacă nu s-a concretizat până acum o echipă la nivelul lui Rangers, este binevenită orice echipă. Ca fotbalist, dacă stai pe bară, îți scade din valoare și moral. E păcat să nu accepte oferta.

Gândește-te că acolo o să aibă meciuri tari, cu Galatasaray, Cu Beșiktaș, cu Trabzonspor, cu Fenerbahce. Eu cred că ultima soluție ar fi fost campionatul românesc. Și România era foarte bună, dar, dacă are oferta asta din Turcia pe masă, să zică «da!», să se ducă imediat!”, a spus Giani Kiriță, citat de prosport.ro.

Sfaturi pentru Ianis Hagi, care e aproape să semneze cu noua echipă

Ianis Hagi a primit sfaturi din partea lui Florin Gardoș, ținând cont de faptul că e aproape să semneze cu noua echipă. Turcii au anunțat că fiul „Regelui” a acceptat oferta primită din partea nou-promovatei Fatih Karagumruk.

Ianis Hagi a primit sfaturi din partea lui Florin Gardoș, ținând cont de faptul că e aproape să semneze cu noua echipă. Turcii au anunțat că fiul „Regelui” a acceptat oferta primită din partea nou-promovatei Fatih Karagumruk.

Accident de groază pe podul din Brăila. Maşină izbită în plin: 4 victime, printre care un copil de 12 aniAccident de groază pe podul din Brăila. Maşină izbită în plin: 4 victime, printre care un copil de 12 ani
„Mi-aș fi dorit să nu mai aștepte, pentru că nu e ok când trece timpul și te antrenezi singur. Am trecut prin ele, nu e un sentiment deloc plăcut și pierzi timp, dar sunt cluburi care au anumite priorități și, dacă nu ies transferurile respective, se duc pe listă în jos. Campionatul Turciei e puternic și, ținând cont de faptul că tatăl lui a jucat acolo, sunt sigur că sunt multe relații. 

E diferență mare între România și Turcia. Nu știu cum e mai bine, dar ce pot să spune e că factorul financiar e important pentru oricine și, când pui în balanță 20.000 pe lună și 100.000 pe lună, contează și asta. Campionatul Turciei e foarte, foarte puternic în momentul de față. Cel mai mult contează să joace. 

Nu cred că era mai bine să vină la FCSB, pentru că FCSB a început cum a început campionatul, mi-e greu să cred că vor repeta performanțele de anul trecut în Europa. Din punctul ăsta de vedere, e mai bine că merge acolo, dar, repet, să joace e cel mai important”, a declarat Florin Gardoș, conform sport.ro.

