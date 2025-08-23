Sfaturi pentru Ianis Hagi, care e aproape să semneze cu noua echipă: „Factorul financiar e important” - Antena Sport

Ianis Hagi a primit sfaturi din partea lui Florin Gardoș, ținând cont de faptul că e aproape să semneze cu noua echipă. Turcii au anunțat că fiul „Regelui” a acceptat oferta primită din partea nou-promovatei Fatih Karagumruk.

Florin Gardoș a subliniat că între România și Turcia e o mare diferență, mărturisind că Superliga turcă e mult mai puternică. Întrebat despre posibila venire a internaționalului român la FCSB, fostul fundaș a oferit un răspuns ferm și a transmis că acestuia i s-ar potrivi mai bine Turcia.

Sfaturi pentru Ianis Hagi, care e aproape să semneze cu noua echipă

Totodată, Gardoș a declarat că cel mai important pentru Hagi Jr e să prindă minute la noua echipă, fiind de părere că și factorul financiar contează enorm. Turcii i-ar oferit un salariu de un milion de euro pe sezon fiului „Regelui”.

„Mi-aș fi dorit să nu mai aștepte, pentru că nu e ok când trece timpul și te antrenezi singur. Am trecut prin ele, nu e un sentiment deloc plăcut și pierzi timp, dar sunt cluburi care au anumite priorități și, dacă nu ies transferurile respective, se duc pe listă în jos. Campionatul Turciei e puternic și, ținând cont de faptul că tatăl lui a jucat acolo, sunt sigur că sunt multe relații.

E diferență mare între România și Turcia. Nu știu cum e mai bine, dar ce pot să spune e că factorul financiar e important pentru oricine și, când pui în balanță 20.000 pe lună și 100.000 pe lună, contează și asta. Campionatul Turciei e foarte, foarte puternic în momentul de față. Cel mai mult contează să joace.