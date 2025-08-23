Sfaturi pentru Ianis Hagi, care e aproape să semneze cu noua echipă: „Factorul financiar e important” - Antena Sport

Ianis Hagi a primit sfaturi din partea lui Florin Gardoș, ținând cont de faptul că e aproape să semneze cu noua echipă. Turcii au anunțat că fiul „Regelui” a acceptat oferta primită din partea nou-promovatei Fatih Karagumruk.
Florin Gardoș a subliniat că între România și Turcia e o mare diferență, mărturisind că Superliga turcă e mult mai puternică. Întrebat despre posibila venire a internaționalului român la FCSB, fostul fundaș a oferit un răspuns ferm și a transmis că acestuia i s-ar potrivi mai bine Turcia.
Sfaturi pentru Ianis Hagi, care e aproape să semneze cu noua echipă
Totodată, Gardoș a declarat că cel mai important pentru Hagi Jr e să prindă minute la noua echipă, fiind de părere că și factorul financiar contează enorm. Turcii i-ar oferit un salariu de un milion de euro pe sezon fiului „Regelui”.
„Mi-aș fi dorit să nu mai aștepte, pentru că nu e ok când trece timpul și te antrenezi singur. Am trecut prin ele, nu e un sentiment deloc plăcut și pierzi timp, dar sunt cluburi care au anumite priorități și, dacă nu ies transferurile respective, se duc pe listă în jos. Campionatul Turciei e puternic și, ținând cont de faptul că tatăl lui a jucat acolo, sunt sigur că sunt multe relații.
E diferență mare între România și Turcia. Nu știu cum e mai bine, dar ce pot să spune e că factorul financiar e important pentru oricine și, când pui în balanță 20.000 pe lună și 100.000 pe lună, contează și asta. Campionatul Turciei e foarte, foarte puternic în momentul de față. Cel mai mult contează să joace.
Nu cred că era mai bine să vină la FCSB, pentru că FCSB a început cum a început campionatul, mi-e greu să cred că vor repeta performanțele de anul trecut în Europa. Din punctul ăsta de vedere, e mai bine că merge acolo, dar, repet, să joace e cel mai important”, a declarat Florin Gardoș, conform sport.ro.
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă
Turcii au aflat clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Aceștia au dezvăluit faptul că internaționalul român a acceptat oferta primită din partea nou-promovatei Fatih Karagumruk.
Conform presei din Turcia, Ianis Hagi va avea în contractul cu Fatih Karagumruk o clauză cum rar se vede în fotbal. Concret, el va primi bani dintr-un viitor transfer al său la o altă echipă.