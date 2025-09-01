Gianluigi Donnarumma merge la Manchester City: "Here we go". Ederson i-a făcut loc în echipa lui Guardiola - Antena Sport

Gianluigi Donnarumma este noul portar al lui Manchester City. Portarul italian s-a despărţit vara aceasta de PSG, echipă alături de care a cucerit trofeul UEFA Champions League la finalul sezonului trecut.

Donnarumma a fost unul dintre cei mai importanţi jucători din echipa lui Luis Enrique, dar spaniolul nu a mai dorit să continue cu acesta. Donnarumma şi-a găsit însă rapid echipă, dar totul ţinea de un alt transfer.

Gianluigi Donnarumma, la Manchester City! Ederson a plecat la Fenerbahce

Gianluigi Donnarumma va juca în următoarele sezoane pentru Manchester City. Potrivit lui Fabrizio Romano, cele două părţi s-au înţeles încă din urmă cu două săptămâni, dar totul depindea de transferul lui Ederson la Fenerbahce.

🚨💣 EXCLUSIVE: Gigio Donnarumma to Manchester City, HERE WE GO! 🇮🇹

Deal done for the Italian GK to join Man City project from Paris Saint-Germain. Medical this afternoon.

Long term deal agreed weeks ago and all done between the two clubs after Éderson signed for Fenerbahçe. pic.twitter.com/TawF4X8nib

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Tot luni dimineaţă, acelaşi Fabrizio Romano a anunţat că Ederson s-a înţeles cu Fenerbahce, echipă care va plăti în jur de 14 milioane de euro pentru transferul acestuia de la Manchester City. Această mutare a facilitat venirea lui Donnarumma pe Etihad. Ederson urmează acum să fie adversarul celor de la FCSB în Europa League.