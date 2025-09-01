Gianluigi Donnarumma merge la Manchester City: "Here we go". Ederson i-a făcut loc în echipa lui Guardiola - Antena Sport

Gianluigi Donnarumma este noul portar al lui Manchester City. Portarul italian s-a despărţit vara aceasta de PSG, echipă alături de care a cucerit trofeul UEFA Champions League la finalul sezonului trecut.
Donnarumma a fost unul dintre cei mai importanţi jucători din echipa lui Luis Enrique, dar spaniolul nu a mai dorit să continue cu acesta. Donnarumma şi-a găsit însă rapid echipă, dar totul ţinea de un alt transfer.
Gianluigi Donnarumma, la Manchester City! Ederson a plecat la Fenerbahce
Gianluigi Donnarumma va juca în următoarele sezoane pentru Manchester City. Potrivit lui Fabrizio Romano, cele două părţi s-au înţeles încă din urmă cu două săptămâni, dar totul depindea de transferul lui Ederson la Fenerbahce.
🚨💣 EXCLUSIVE: Gigio Donnarumma to Manchester City, HERE WE GO! 🇮🇹
Deal done for the Italian GK to join Man City project from Paris Saint-Germain. Medical this afternoon.
Long term deal agreed weeks ago and all done between the two clubs after Éderson signed for Fenerbahçe. pic.twitter.com/TawF4X8nib
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
Tot luni dimineaţă, acelaşi Fabrizio Romano a anunţat că Ederson s-a înţeles cu Fenerbahce, echipă care va plăti în jur de 14 milioane de euro pentru transferul acestuia de la Manchester City. Această mutare a facilitat venirea lui Donnarumma pe Etihad. Ederson urmează acum să fie adversarul celor de la FCSB în Europa League.
🚨🟡🔵 BREAKING: Éderson to Fenerbahçe, here we go! Verbal agreement in place for Brazilian GK to join Fener.
Fee around €13/14m to Man City for Éderson and as also personal terms are agreed with his agent Jorge Mendes and director Devin Özek.
Up next: Donnarumma and City. 👀 pic.twitter.com/3QsxXvk7f7
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
Revenind la Donnarumma, el s-a despărţit vara aceasta de PSG după patru sezoane petrecute pe Parc des Princes. Italianul a jucat în 161 de meciuri în toate competiţiile şi a reuşit să închidă poarta de 56 de ori. El a jucat în toate meciurile la începutul verii de la Campionatul Mondial al Cluburilor, ajungând la 47 de meciuri disputate sezonul trecut.
Potrivit jurnalistului Orazio Accomando, Manchester City va plăti 35 de milioane de euro plus 4 milioane de euro sub formă de bonusuri.