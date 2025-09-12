Giovanni Becali a analizat situația lui Dennis Man și a dat verdictul: "Îi lipsește asta!" - Antena Sport

Închide meniul
Alex Ioniță Publicat: 12 septembrie 2025, 22:32

Giovanni Becali a vorbit despre Dennis Man, jucător care nu a avut prestații excelente în ultima perioadă. Agentul este de părere că fotbalistul își va reveni în scurt timp.

Dennis Man s-a transferat în această vară la PSV. Totuși, acesta nu a avut un joc excelent la echipa de club. De asemenea, prestațiile sale au fost modeste și la echipa națională.

Ce a spus Giovanni Becali, după ce a analizat situația lui Dennis Man

În opinia lui Giovanni Becali, Dennis Man își va reveni în situația în care va marca în următoarele meciuri. Impresarul este sigură că jucătorul de la PSV poate ajunge la un nivel mai bun, în următoarea perioadă.

“Depinde cum se antrenează, cum joacă acolo, la echipa lui. A venit la PSV și a jucat 2 meciuri. Man nu poate juca vârf, este părerea mea. Eu l-aș ține titular în continuare la echipa națională.

Îi lipsește golul, îi lipsesc meciurile bune, vreo 3-4. O să înceapă acum cu PSV. Va deveni poate și mai bun decât a fost. La 29-30 de ani se va gândi să plece undeva în Arabia să ia câte 7-8 milioane. PSV este o altă rampă de lansare pentru el. Moruțan încă nu este recuperat, ca să joace în locul lui Man”, a spus Giovanni Becali, la fanatik.ro.

De la momentul transferului, Dennis Man a jucat două meciuri la PSV, însă nu s-a remarcat în niciuna dintre aceste partide. În momentul de față, românul este cotat la suma de 10 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

