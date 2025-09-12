Giovanni Becali a analizat situația lui Dennis Man și a dat verdictul: "Îi lipsește asta!" - Antena Sport

Giovanni Becali a vorbit despre Dennis Man, jucător care nu a avut prestații excelente în ultima perioadă. Agentul este de părere că fotbalistul își va reveni în scurt timp.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dennis Man s-a transferat în această vară la PSV. Totuși, acesta nu a avut un joc excelent la echipa de club. De asemenea, prestațiile sale au fost modeste și la echipa națională.

Ce a spus Giovanni Becali, după ce a analizat situația lui Dennis Man

În opinia lui Giovanni Becali, Dennis Man își va reveni în situația în care va marca în următoarele meciuri. Impresarul este sigură că jucătorul de la PSV poate ajunge la un nivel mai bun, în următoarea perioadă.

“Depinde cum se antrenează, cum joacă acolo, la echipa lui. A venit la PSV și a jucat 2 meciuri. Man nu poate juca vârf, este părerea mea. Eu l-aș ține titular în continuare la echipa națională.

Îi lipsește golul, îi lipsesc meciurile bune, vreo 3-4. O să înceapă acum cu PSV. Va deveni poate și mai bun decât a fost. La 29-30 de ani se va gândi să plece undeva în Arabia să ia câte 7-8 milioane. PSV este o altă rampă de lansare pentru el. Moruțan încă nu este recuperat, ca să joace în locul lui Man”, a spus Giovanni Becali, la fanatik.ro.