Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dennis Man nu convinge după transferul la PSV Eindhoven: "Trebuie să fiu sincer" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Dennis Man nu convinge după transferul la PSV Eindhoven: “Trebuie să fiu sincer”

Dennis Man nu convinge după transferul la PSV Eindhoven: “Trebuie să fiu sincer”

Andrei Nicolae Publicat: 11 septembrie 2025, 10:24

Comentarii
Dennis Man nu convinge după transferul la PSV Eindhoven: Trebuie să fiu sincer

Dennis Man, în timpul unui meci pentru PSV / Profimedia

Dennis Man continuă să fie un subiect de discuție pentru olandezi, după ce nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în primele sale partide în tricoul lui PSV Eindhoven. Recent, un analist batav a comentat mutările efecutate de campioana din Eredivisie și nu s-a arătat convins de jucătorul român de 27 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Man a evoluat în două meciuri de când a fost transferat de la Parma în Olanda, iar în ambele a fost titular, după care scos la pauză.

Dennis Man, analizat de un olandez: “Trebuie să fiu sincer”

Jocul lui Dennis Man a fost unul extrem de șters în ultima perioadă, iar transferul la PSV părea să fie o “gură de oxigen” pentru el. În primele două meciuri, fotbalistul adus la trupa lui Peter Bosz pe 8,5 milioane de euro a evoluat în nota din ultimele luni, motiv pentru care a intrat în vizorul unor specialiști din vestul Europei.

Hans Kraay Jr., un analist din Țările de Jos, nu a avut ce să spună de bine de fotbalistul de 27 de ani, deși a mărturisit că are răbdare cu el. Până acum, Man a avut ocazia să evolueze în fața celor de la Groningen și Telstar, iar în duelul cu formația menționată în urmă PSV a atins o bornă negativă.

Trebuie să fiu sincer, Dennis Man nu m-a convins încă, dar în România sunt înnebuniți după el. Așa că spun: «Ai răbdare, Hans»“, a spus analistul, potrivit psvfans.nl.

Reclamă
Reclamă

Românul a fost un subiect de discuție și după partidele naționalei, în contextul în care în meciul “tricolorilor” cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială a ratat o ocazie imensă la scorul de 2-1 pentru ai noștri. În final, trupa lui Mircea Lucescu a remizat rușinos cu insularii, 2-2.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa H?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
Observator
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
Mircea Lucescu, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională! Exclusiv
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională! Exclusiv
12:27
“Ce să facă Hagi?” Marcel Răducanu, mesaj dur despre situaţia de la naţională. “Tricolorul” criticat: “Mai bun ca fotomodel”
12:24
Reacția lui Constantin Gâlcă, după ce Rapid a ratat transferul lui Alin Fică. Apelul său către conducere
12:15
FRF are 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care e varianta de urgenţă
12:14
“Dacă aş fi acolo…”. Adrian Mutu a numit schimbările pe care le-ar face la naţională
11:55
Gabriel Boldici a suferit un infarct
11:44
Vești excelente pentru Dinamo. Zeljko Kopic a anunțat revenirea unui jucător după accidentare
Vezi toate știrile
1 “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 “Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena 3 EXCLUSIV„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România 4 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 5 Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun” 6 EXCLUSIVMircea Lucescu se gândeşte să părăsească naţionala după egalul cu Cipru: “Sunt foarte dezamăgit, nu mă aşteptam”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena