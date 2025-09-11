Dennis Man nu convinge după transferul la PSV Eindhoven: "Trebuie să fiu sincer" - Antena Sport

Dennis Man continuă să fie un subiect de discuție pentru olandezi, după ce nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în primele sale partide în tricoul lui PSV Eindhoven. Recent, un analist batav a comentat mutările efecutate de campioana din Eredivisie și nu s-a arătat convins de jucătorul român de 27 de ani.

Man a evoluat în două meciuri de când a fost transferat de la Parma în Olanda, iar în ambele a fost titular, după care scos la pauză.

Dennis Man, analizat de un olandez: “Trebuie să fiu sincer”

Jocul lui Dennis Man a fost unul extrem de șters în ultima perioadă, iar transferul la PSV părea să fie o “gură de oxigen” pentru el. În primele două meciuri, fotbalistul adus la trupa lui Peter Bosz pe 8,5 milioane de euro a evoluat în nota din ultimele luni, motiv pentru care a intrat în vizorul unor specialiști din vestul Europei.

Hans Kraay Jr., un analist din Țările de Jos, nu a avut ce să spună de bine de fotbalistul de 27 de ani, deși a mărturisit că are răbdare cu el. Până acum, Man a avut ocazia să evolueze în fața celor de la Groningen și Telstar, iar în duelul cu formația menționată în urmă PSV a atins o bornă negativă.

“Trebuie să fiu sincer, Dennis Man nu m-a convins încă, dar în România sunt înnebuniți după el. Așa că spun: «Ai răbdare, Hans»“, a spus analistul, potrivit psvfans.nl.