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Grecii anunţă o lovitură uriaşă pentru Răzvan Lucescu! Patronul lui PAOK Salonic a găsit deja un antrenor

Alex Masgras Publicat: 10 iunie 2026, 10:13

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Grecii anunţă o lovitură uriaşă pentru Răzvan Lucescu! Patronul lui PAOK Salonic a găsit deja un antrenor

Răzvan Lucescu / Profimedia

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Presa din Grecia a dezvăluit că viitorul lui Răzvan Lucescu este sub semnul întrebării în acest moment. În ultimele săptămâni s-a scris foarte multe despre interesul celor de la Beşiktaş pentru antrenorul român, dar Lucescu a negat de fiecare dată aceste informaţii.

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Răzvan Lucescu a declarat recent că nu vrea să îi rănească pe cei de la PAOK Salonic şi că vrea să îşi ducă la bun sfârşit contractul pe care îl are până în iunie 2027 cu formaţia din Grecia.

Răzvan Lucescu, semne de întrebare în privinţa viitorului la PAOK Salonic! Anunţul presei din Grecia

Se pare însă că patronul rus al celor de la PAOK Salonic, Ivan Savvidis, a început deja să se gândească la o variantă de înlocuire a lui Răzvan Lucescu. Potrivit novasports.gr, rusul va lua o decizie în cursul zilei de miercuri, 10 iunie. El aşteaptă răspunsul antrenorului pe care l-ar fi ofertat.

Tot presa din Grecia a aflat că este vorba despre Juan Carlos Carcedo, antrenorul celor de la Spartak Moscova, echipă cu care mai are contract până în anul 2028. El a sosit la formaţia din Rusia în ianuarie 2026 şi a mai antrenat-o în trecut pe Pafos, alături de care a cucerit titlul în Cipru şi a ajuns în faza principală din Champions League.

În cazul în care se va înţelege cu Juan Carlos Carcedo, PAOK va trebui să se despartă de Răzvan Lucescu, chiar dacă românul mai are un an de contract. Sursa mai sus menţionată susţine că formaţia din Salonic trebuie să îi plătească lui Răzvan Lucescu suma de 2 milioane de euro, în cazul în care vrea să îi rezilieze contractul antrenorului român.

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“Închidem subiectul. Mai am un an de contract, sunt de mult timp la PAOK. Am construit o relație profundă cu acest club, cu orașul și cu oamenii de acolo, iar eu nu îmi permit să fac lucruri care i-ar întrista. Mai am un an de contract, deocamdată asta este situația.

S-a întâmplat în trecut, aveam o anumită clauză de plătit pentru a putea întrerupe contractul. Când o echipă a venit să mă ia, i-am pus în legătură cu clubul, iar clubul a spus: «Nu. Știm că putem lua o sumă de bani pe tine, dar vrem să rămâi». Clauza încă există”, spunea Răzvan Lucescu, în urmă cu câteva săptămâni, potrivit primasport.ro.

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