Hansi Flick l-a "transformat" pe Robert Lewandowski! Cifrele pe care nu le-a atins sub comanda lui Ancelotti sau Guardiola - Antena Sport

Hansi Flick l-a „transformat” pe Robert Lewandowski! Atacantul de la Barcelona este într-o formă excelentă, iar statisticile arată că polonezului îi priește colaborarea cu antrenorul german.

Hansi Flick a preluat-o pe Barcelona în vara acestui an, după plecarea lui Xavi. După 9 meciuri de campionat, sub comanda germanului, catalanii sunt pe primul loc în La Liga, cu 24 de puncte.

Hansi Flick l-a „transformat” pe Robert Lewandowski!

Echipa „blaugrana” merge excelent în mandatul lui Hani Flick, înregistrând o singură înfrângere, 2-4 cu Osasuna, în cele 9 etape disputate, până în momentul de față.

Robert Lewandowski are, la rândul său, cifre excepționale sub comanda lui Flick. Concret, atacantul din Polonia are o medie de 1,16 goluri pe meci în mandatele lui Hani, din perioada Bayern și, acum, Barcelona.

Este cea mai mare medie de goluri reușită de Robert Lewandowski. În comparație, în mandatul lui Carlo Ancelotti, de la Bayern, a reușit o medie de 0,95 goluri pe meci, iar, în cel al lui Pep Guardiola, a reușit o medie de 0.67 goluri pe meci.