Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu - Antena Sport

Ianis Hagi a fost introdus în teren în meciul dintre Konyaspor și Alanyaspor în minutul 66.
Prințul “Regelui” este la primele minute în tricoul noii sale echipe.
Ianis Hagi, în teren pentru Alanyaspor
Ianis Hagi este unul dintre stranierii implicați în acest weekend la echipele lor de club. La partida dintre Konyaspor și Alanyaspor, cea din urmă fiind noua echipă a mijlocașului, românul nu a fost titularizat.
Totuși, antrenorul său, Joao Pereira, a decis să îi acorde minute încă de la primul meci de când a fost transferat. Hagi a fost băgat în teren cu aproximativ 25 de minute înainte de final, după ce l-a schimbat pe coechipierul său, Ibrahim Kaya.
Konyaspor, echipa împotriva căreia joacă Ianis, l-a introdus pe final în teren pe Marius Ștefănescu, fostul jucător al lui FCSB.
